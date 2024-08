Newrest : signature prévue demain

Tahiti le 08 août 2024 – A Newrest les négociations ont bien avancés seul point bloquant le « service charge ». L’intersyndicale doit faire des contre propositions. Le préavis de grève a été suspendu et un protocole d’accord devrait être signé ce vendredi.



A peine les négociations commencées entre l’intersyndicale Otahi, O oe to oe rima, Csip et Cstp-FO et la direction de Newrest que déjà une issue de sortie semble être trouvée. Les cinq points de revendication ont été abordés ce jeudi matin, seul point bloquant concerne le déplafonnement du pourcentage du service charge récoltés auprès des clients. « Sur tous les points on a trouvé un accord sauf sur la rédaction du point deux. C’est important car il y a l’application de la règlementation et l’application de la convention collective sur le service charge » précise Cyril Le Gayic premier secrétaire adjoint de la Csip et porte parole de l’intersyndicale. « On va faire des contre propositions et on s’est engagé de les envoyer avant la fin de la journée » ajoute-t-il. « On a suspendu le préavis de grève car cela doit commencer ce jeudi soir et. Et on se retrouve demain matin à 9 heures pour peut-être la signature » indique le syndicaliste.



Il précise également que sur certains points « il y a même des propositions qui vont au-delà de nos attentes » tout comme la revalorisation des primes de froid, de caisse et d’insalubrité.



Concernant la prime annuelle de solidarité pour le départ à la retraite des salariés, des discussions sont d’ores et déjà prévues en janvier 2025 « ce sera peut-être un autre dispositif mais équivalent » indique le syndicaliste.



Les protocoles d’accord peuvent être signés « le premier ou le deuxième jour (…) à partir du moment où on voit l’employeur conciliant et prêt à ouvrir les débats » explique Cyril Le Gayic