Neuvième édition du concert de la femme

TAHITI, le 2 mars 2020 - b[Le partenariat entre le Club Soroptimist et le Conservatoire artistique de Polynésie française fête ses dix ans. Ils organisent ensemble deux événements majeurs : le concert de la paix en septembre et le concert de la femme en mars.]



" C'est un concert du cœur et de la générosité ", insiste Dany Paneiro, présidente du club Soroptimist, à propos du concert de la femme qui est organisé ce vendredi.



Les fonds récoltés permettront l'organisation de formations pour les mamans et les jeunes filles hébergées au centre Po o te hau de Pirae. " Ce sont des formations en communication, estime de soi, confiance en soi ", précise Dany Paneiro.



La démarche du club Soroptimist est soutenue par le Conservatoire artistique de Polynésie française (CAPF) et ce depuis dix ans. Ensemble, ils proposent deux concerts chaque année. Après le concert de la femme, c'est le concert de la paix au mois de septembre. Les fonds récoltés en septembre permettent, eux, d'octroyer des bourses d'études à des jeunes femmes inscrites au CAPF.



Vendredi, l'événement débutera avec les danseurs avancés et l'orchestre de la section traditionnelle. Suivra un intermède de musique et danse. Un piano à quatre mains, une flûte, une clarinette interprèteront deux airs polynésiens : Te poe no Manihi de Esther Stefan Tefana et Fakateretere de Gabilou. En même temps, Orlane Lehmann dansera un 'aparima sur ces deux airs.



La partie classique du concert sera ensuite organisée en deux temps. D'abord une musique de chambre puis, et c'est un moment important pour le conservatoire, des extraits de l'opéra Cavalleria Rusticana de Pietro Mascagni.



Cet opéra est l'œuvre la plus célèbre du compositeur. Il a connu un succès phénoménal dès sa sortie en 1890. Il a été chanté par Maria Callas.



" Nous menons ce projet depuis plusieurs mois déjà ", se réjouit Frédéric Cibard. " C'est la première fois qu'il sera dévoilé au public ! "



Cavalleria Rusticana, écrit en italien lyrique, a été traduit en tahitien pour l'occasion. " Et c'est une véritable prouesse que l'on doit à Gabi Cavello ", explique le chargé de communication. Le chœur des adultes et des solistes " virtuoses ", assure Frédéric Cibard, sont engagés dans le projet.



La scène de cet opéra en un acte se déroule dans un village en Sicile au XIXe siècle, le jour de Pâques. Pour la scène polynésienne, il se déroulera dans un district à Noël. Entre 30 et 40 danseurs et les 50 musiciens de l'orchestre symphonique sont appelés à interpréter cette œuvre originale au mois de mai.