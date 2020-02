Neuf nouveaux pesticides interdits en Polynésie

Tahiti, le 19 février 2020 - Neuf pesticides ont été retirés ce mercredi, par le gouvernement, de la liste des substances actives autorisées en Polynésie française.



Le conseil des ministres a décidé de retirer, mercredi, neuf produits de la liste des substances actives autorisées en Polynésie française, conformément à l’avis technique émis par la commission des pesticides. En outre, les conditions d’utilisation de six autres pesticides sont modifiées.



Les pesticides suivants sont dorénavant interdits en Polynésie : Azinphos-méthyl ; Fénitrotion ; Inoxynil ; Propoxur ; Thiodicarbe ; Métolachlor ; Acide propionique ; Kasugamycin ; Trifluraline.



Parallèlement, trois substances actives, dont deux phéromones, sont introduits dans la liste des substances actives : la D-phénotrine ; l’Ethyl 4-methyloctanoate ; et la Ferrugineol.



Ces produits sont destinés à un usage dans des pièges à insectes, afin d’aider la Direction de la biosécurité dans la lutte contre l’introduction en Polynésie française des organismes nuisibles qui présentent des risques économiques, sanitaires et environnementaux importants.

La liste des substances actives de pesticides autorisées localement évolue régulièrement afin d’intégrer les demandes formulées par les professionnels et les services techniques du Pays, tout en répondant aux attentes en matière de protection de l’environnement et de santé.



La commission des pesticides compte des membres issus de l’administration publique, de la société civile et d’entreprises privées. Elle procède régulièrement à l’examen des autorisations de mise sur le marché de molécules autorisées localement avec pour objectif d’aboutir progressivement à l’interdiction de celles obsolètes ou qualifiées de néfastes pour l’homme et l’environnement tout en garantissant aux utilisateurs une protection efficace contre les bio-agresseurs.