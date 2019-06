Neuf militaires félicités par le haut-commissaire pour avoir sauvé un pêcheur

PAPEETE, le 4 juin 2019. Le haut-commissaire René Bidal a décidé le 21 mai dernier d'adresser une lettre de félicitations pour actes de courage et de dévouement à neuf militaires de la deuxième compagnie du régiment d’infanterie de marine du Pacifique-Polynésie, apprend-on dans le journal officiel de ce mardi.





Le 21 mai dernier, le haut-commissaire René Bidal a décidé d'adresser une lettre de félicitations pour actes de courage et de dévouement à neuf militaires appartenant à la deuxième compagnie du régiment d’infanterie de marine du Pacifique-Polynésie. Leur intervention a permis de sauver le 4 avril dernier un pêcheur lors d’un exercice de synthèse en combat Proterre à Tautira sur la commune de Taiarapu-Est.



Les neuf militaires félicités sont le lieutenant Benjamin Kubler, le maréchal des logis Corentin Balespouey, le maréchal des logis Sosefo Leituva, le maréchal des logis Guibert Prian, le brigadier-chef El Hadibou Selemani, le brigadier-chef Rémi Breve, le brigadier Smain Ahmittouche, la brigadière Candice Masson et le première classe Dimitry Magellan.