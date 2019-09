Neuf cents élèves pour un haka géant

Parole à Gilles Lafitte



Que représente pour vous cette Coupe du monde ?



"On se doit de profiter de cet événement international pour mettre en place des actions. Notre priorité est le développement de la discipline auprès de la jeunesse. On organise en partenariat avec la DGEE [Direction générale de l’éducation et des enseignements, ndlr], un gros événement le 24 octobre avec haka géant et beaucoup d’autres choses."



D’autres actions sont prévues ?



"Oui, chaque club va pouvoir organiser des tournois pour les jeunes et les seniors pendant la période. On va organiser du beach rugby, une fois à Paofai et une fois à Pirae. On prévoit également de réaliser des tutoriels pour expliquer le rugby dans sa complexité et un teaser. De nombreuses activités vont être mises en place, on espère susciter l’adhésion du grand public."



Le rugby concerne tout le monde ?



"Le rugby est un sport qui s’adapte à tout public, en toute sécurité et en toute mixité. Il y a le touch rugby où il n’y a pas forcément du contact… La semaine prochaine, j’aurais une trentaine d’enseignants sur la commune de Faa’a. On veut développer le rugby en priorité à travers le milieu scolaire. Le groupe Hine [rugby féminin, ndlr] s’entraîne actuellement pour un match contre Rapa Nui qui aura lieu le 18 octobre dans le cadre du tournoi international de rugby à sept organisé par le Papeete RC."