Netanyahu annonce qu'Israël va adopter un cessez-le-feu au Liban "ce soir"

Jérusalem, Non défini | AFP | mardi 26/11/2024 - Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé mardi à la télévision avoir un accord au sein du cabinet de sécurité en vue d'un cessez-le-feu au Liban où Israël combat le mouvement islamiste Hezbollah, sans en préciser la durée.



"Ce soir, je présenterai au cabinet (de sécurité) pour approbation un projet de cessez-le-feu au Liban. La durée du cessez-le-feu dépend de ce qui se passera au Liban", a déclaré M. Netanyahu.



"En accord total avec les Etats-Unis, nous maintenons une totale liberté d'action militaire" au Liban, a-t-il ajouté. "Si le Hezbollah viole l'accord et tente de se réarmer, nous attaquerons."



Il n'a cependant pas annoncé à quelle date les quelque 60.000 habitants du nord du pays déplacés par la guerre avec le Hezbollah pourraient rentrer chez eux et s'est abstenu de faire la moindre annonce sur le sujet.



Evoquant les "sept fronts" (Gaza, la Cisjordanie, le Liban, la Syrie, l'Iran, les rebelles Houthis au Yémen et les groupes paramilitaires irakiens soutenus par Téhéran) sur lesquels Israël combat, M. Netanyahu a affirmé que cette trêve permettrait "de se concentrer sur la menace iranienne" commune selon lui à tous ces fronts.



"Le cessez-le-feu a trois raisons d'être: la première, se concentrer sur la menace iranienne et je ne m'étendrai pas sur le sujet", a déclaré M. Netanyahu.



Il permettra aussi de "rafraîchir les troupes et de se réapprovisionner" en armes et en équipement "pour achever notre mission".



Troisièmement, "sur le Hamas", le mouvement islamiste palestinien qu'Israël combat à Gaza, le cessez-le-feu contribue à son "isolement", a dit M. Netanyahu.



"Lorsque le Hezbollah est hors jeu, le Hamas se retrouve seul (à Gaza). Notre pression va s'intensifier, et cela contribuera à la mission sacrée de libérer nos otages", a-t-il ajouté.



Le retour en toute sécurité des déplacés du nord d'Israël, l'anéantissement du Hamas et le retour de tous les otages détenus à Gaza sont parmi les principaux buts de guerre affichés par le gouvernement Netanyahu.