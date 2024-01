Neige de la Normandie à Paris, verglas sur les routes

Paris, France | AFP | mardi 09/01/2024 - La France connaît mardi l'une des journées les plus froides depuis six ans et des chutes de neige de la Normandie à Paris, qui vont continuer à compliquer le trafic routier en Ile-de-France dans la soirée.



La préfecture de police de Paris a activé à 14H00 le niveau 2 du plan neige verglas en Ile-de-France, a-t-elle annoncé dans un communiqué.



Les conditions de circulation "se sont améliorées dans la matinée", après la pagaille engendrée par les chutes de neige dans la nuit de lundi à mardi avec son cortège de véhicules bloqués et la fermeture temporaire des autoroutes A12 et A13 de l'ouest francilien, mais "Météo France prévoit de nouvelles chutes de neige dans l'après-midi et la soirée", indique la PP.



Des plaques de neige et de verglas sont à prévoir et vont compliquer la circulation, avant un dégel annoncé pour mercredi. Ainsi, à partir de 14H, le préfet de police Laurent Nunez a limité la vitesse à 70 km/h sur les axes structurants franciliens, avec interdiction de dépassement pour les poids-lourds. Et demandé de limiter les déplacements autant que possible.



A 16H dans son bulletin, Météo France maintenait 12 départements en vigilance orange: 10 pour neige-verglas (L'Eure-et-Loir, le Calvados, l'Eure, la Manche, les Yvelines, l'Orne, l'Essonne pour le quart nord-ouest; l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie dans les Alpes) et 2 pour les crues (Nord et Pas-de-Calais).



"Un axe neigeux, maintenant très faible, s'étend de la région parisienne à la Basse-Normandie avec une évolution vers de la glace au sol, due à des températures très basses". Et "il neige dans les Alpes, entre Grenoble, Chambéry et Genève avec de bonnes quantités dans la région d'Annecy" où "on observe 13 cm de neige". "On relève en moyenne 3 à 7 cm en Normandie et 1 à 2 cm sur le sud de la région parisienne", selon l'organisme.



Transports scolaires interdits



Dans l'Orne et le Calvados, les transports scolaires ont été interdits pour la journée. En Eure-et-Loir, la circulation de tous les cars - scolaires et lignes régulières - est suspendue.



Selon Bison futé, dans le Calvados, l'Eure, l'Orne, la Mayenne, la Manche, les cumuls de neige atteignent 5 cm de neige et localement jusqu'à 10 cm dans le générant des conditions de circulation délicates sur l’A13 entre Caen et Pont l’évêque, l’A813 (calvados), l’A84 (calvados et Manche), la N158 et l’A88 entre Caen et Alençon et l’A28 entre le Mans et Rouen.



Un retraité dont la maison donne sur la plage de Bernières-sur-mer (Calvados) a confié son sentiment à l'AFP : "Ca arrive un jour par an la neige en Normandie, BFM ne parlait que de ça ce matin à la télévision alors qu'il y a des sujets beaucoup plus graves, on ne va pas quand même s'équiper en déneigeuses pour une journée dans l'année!".



Sur le marché de Strasbourg, les maraîchers ont essayer de contrer le -7°C de l'aube avec l'installation de chauffages pour "en priorité pour sauver la marchandise", a expliqué Verena Heili, une productrice de 45 ans.



Maurice Mignotte, client matinal de 77 ans, en a vu d'autres: "on a connu -29°C en 1983, alors franchement… Et on n’en parlait même pas à ce moment-là! Je me souviens aussi en 76, il y a eu un jour où le maximum, c'était -14°C à Strasbourg."



A Carpentras, dans le Vaucluse, département qui n'est pas en vigilance grand froid, une femme sans domicile fixe d'une soixantaine d'années a été découverte morte mardi matin sous sa couverture dans la rue. "Elle est probablement morte de froid, mais une autopsie doit être réalisée pour le confirmer", a indiqué une porte-parole de la direction départementale de la sécurité publique (DDSP).



Si les températures ont rapidement baissé après une période particulièrement douce, la situation actuelle ne remplit toutefois pas les critères d'une "vague de froid", définie en France comme un épisode durable et étendu de froid (au moins trois jours) dont au moins une journée où la température moyenne (indicateur thermique national) passe sous -2°C, parmi plusieurs critères.



En effet, les températures remonteront doucement à partir de mercredi mais les minimales resteront basses, avec des gelées quasi généralisées et localement fortes, prévient cependant Météo-France qui anticipe par ailleurs "un épisode neigeux" qui pourrait concerner l'Aquitaine, les Midi-Pyrénées et le Languedoc-Roussillon, et se prolonger jeudi.



Si le niveau de froid s'annonce "banal" dans l'est du pays, Météo-France note que "ce ne sera pas forcément le cas sur les régions de l'ouest, au moins localement."



"De la Normandie à la Bretagne, en passant par le Maine, l'enchaînement de quelques journées sans dégel est devenu rare", souligne l'organisme, ajoutant: "À Alençon ou Laval, si l'on reste trois jours sous 0°C comme cela pourrait se produire, cela serait inédit depuis février 2012."