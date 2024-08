Négociations à ADT et à Air Tahiti

Tahiti, le 12 août 2024 – Des négociations à ADT et Air Tahiti ont eu lieu ce lundi. Du côté d’ADT, l’intersyndicale attend un projet de protocole d’accord au plus tard ce mardi. À Air Tahiti, la direction n’est pas prête à tout lâcher car la compagnie aérienne a perdu en quatre ans 4 milliards de francs. À la sûreté en revanche, c’était silence radio.



Les négociations ont repris ce lundi matin entre l’intersyndicale et la direction de la société Aéroport de Tahiti (ADT). Le directeur a donc fini par inviter l’intersyndicale ce lundi, soit quatre jours après avoir sommé la fin de la récréation jeudi dernier. Au sortir des négociations, le secrétaire adjoint de la CSIP, Cyril Le Gayic, a affirmé être “confiant” quant à “l’issue des discussions”. Il assure que celles-ci ont eu lieu dans “le calme et les demandes sont satisfaisantes”. L’intersyndicale attend par contre le projet de protocole d’accord que va lui proposer la direction d’ADT ce lundi soir ou mardi matin. “Le contenu est important”, souligne-t-il.



Le syndicaliste souligne d’ailleurs “le changement de tempérament du directeur général et de la DRH (…) et plus de respect”. Un changement sans doute dû aux courriers du haut-commissaire et du président du Pays. Pour Cyril Le Gayic, le point d’achoppement pourrait être “le harcèlement, le règlement de tous les risques psycho-sociaux (RPS)”. L’intersyndicale demande donc des engagements à la direction sur ces points précis et surtout “de donner des dates bien précises pour régler ces problèmes (…). On veut des engagements immédiats”. Pour ce qui est de la DRH Orlane Diallo, l’intersyndicale a proposé la mise en place d’un service parallèle dont la mission sera de “s’occuper des problèmes de harcèlement et RPS et elle va s’occuper uniquement du personnel et de la paie”.

Des négociations “sereines” Du côté d’Air Tahiti, des négociations ont également eu lieu ce lundi et selon Cyril Le Gayic, cela s’est passé “tranquillement et sereinement”. Tous les points ont été étudiés, “il y a des réponses un peu favorables, d’autres défavorables, c’est normal, c’est cela les discussions”. L’intersyndicale attend d’avoir en main le protocole d’accord car selon Cyril Le Gayic, la direction devrait leur faire une proposition et le prochain rendez vous est donné ce mercredi.



Le P-dg d’Air Tahiti, Édouard Wong Fat, n’a pas caché sa surprise quant à ce dépôt de préavis de grève au sein de l’entreprise car pour lui, le dialogue social était “serein, apaisé sous le sceau de la co- construction en toute transparence, en toute confiance et aussi en toute responsabilité”.



Il rappelle que la compagnie est “en très forte perturbation financière” et ajoute qu’Air Tahiti est à 4 milliards de francs de perte depuis 2020. Pour lui, les négociations ont eu lieu dans un climat “apaisé, en revanche, je mènerai les discussions en toute responsabilité”. Sur certaines revendications où la société devra sortir de l’argent, il précise : “Il y a des sujets financiers sur lesquels on a une position qui est assez ferme (…). Il est difficile d’engager la compagnie sur des augmentations pérennes comme les augmentations de salaires.”



En aparté, le P-dg a assuré qu’Air Tahiti est “la seule compagnie sur la plate-forme aéroportuaire qui a été impactée financièrement par les mouvements sociaux”. Difficile à ce jour de chiffrer ces pertes.

Les représentants du personnel de Air Tahiti en colère Selon nos informations, les représentants du personnel ont appris comme tout le monde que des préavis de grève ont été déposés. Ils ont envoyé un mail demandant à leurs organisations syndicales des explications mais cela est resté sans réponse. Cyril le Gayic assure que les syndicats “ne sont pas là pour titiller ADT, on est là pour les revendications du personnel”. Il précise que les organisations syndicales sont là “pour protéger les salariés (…) et pour l’intérêt général des salariés”.



Du côté de la sûreté, malgré le fait que les directeurs des deux sociétés aient assuré aux représentants du personnel jeudi dernier et également à Tahiti infos vendredi que des négociations allaient avoir lieu ce lundi, ces derniers sont restés muets.

