Négociation avec l'Etat d'une nouvelle convention Santé

L'État et le Pays ont mis en place des dispositifs contractuels pour le financement de la solidarité et de la santé.



La convention solidarité par laquelle l'État participe au financement du Régime de solidarité de la Polynésie française était arrivée à échéance en 2017. Elle avait été reconduite annuellement par voie d'avenant.



Le président Edouard Fritch avait sollicité une mission d'appui de l'État (santé, affaires sociales, finances) pour réaliser un diagnostic et définir un plan d'actions en matière de santé et solidarité.



Cette mission, qui s'est déroulée en novembre dernier, vient de rendre son rapport avec ses préconisations.



Sur la base de ce rapport, le président du Pays est donc venu négocier une convention santé-solidarité qui englobe l'ensemble des mesures d'accompagnement de l'État en matière de santé et de solidarité.