Ne pas croire… savoir

Tahiti Infos a été cette semaine la victime d’un détournement d’une page de son site internet sur laquelle Moetai Brotherson, le député Le Gayic, ou l’ancien président du Pays, Gaston Flosse, vantait tous les vertus du boursicottage de cryptomonnaie en ligne.



Des fakes bien entendus qui se sont répandus dans d’autres médias avant nous. Le journal parisien Le Monde a d’ailleurs offert une enquête complète sur cette nouvelle tendance dans son supplément de son édition du 27 mars dernier, après avoir lui aussi été victime de ces fausses pages mises en avant sur les réseaux sociaux par monétisation.



Des pages frauduleuses aux multiples ramifications hébergées en Russie ou en… Azerbaïdjan.



Cette attaque, contre laquelle votre journal va porter plainte contre X pour « usurpation d’identité », « cyberharcèlement » et « montage frauduleux de photos » conduisent aujourd’hui à rappeler que, définitivement, non, tout n’est pas bon à croire sur la toile.



Les délires révisionnistes pullulent depuis la période covid. Quand certains appelaient les rédactions pour nous expliquer que le covid avait été créé par les Juifs et caché dans les entrailles de Moruroa pour décimer la population Ma’ohi, cela faisait rire.



Désormais, ces mêmes délires se répandent pourtant et attaquent à tout va. Des pages schizophréniques ou des auteurs se répondent à eux-même via d’autres comptes pour faire croire qu’ils sont nombreux à partager un courant de pensée ou encore des pages dangereuses comme le Collectif des femmes de Polynésie, qui déconseillent la vaccination contre la coqueluche, mettant en cause 2 000 ans de progrès médicaux, et qui auront la mort de nourrissons sur la conscience.



Et le pire, c’est que ces conneries sont reprises par des autorités. L’église protestante ma’ohi qui insulte les « industries pharmaceutiques », les accusant de « maintenir le peuple dans la maladie », ou des élus convaincus que la médecine des occidentaux, appliquée aux Polynésiens est, au mieux, inefficace.



Non, il n’est pas bon de croire n’importe quoi… et n’importe qui.