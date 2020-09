Naviguer aux étoiles à la bibliothèque universitaire

Tahiti, le 9 septembre 2020 - A l’occasion des Journées du Patrimoine qui auront lieu les 18 et 19 septembre, la bibliothèque universitaire organise des ateliers et visites sur le thème de la navigation aux étoiles A fano ra. L’ambition de ces événements est "de déconfiner les esprits en navigant sur la voie lactée".



Grand rendez-vous annuel de l’histoire et de la culture, les journées du Patrimoine emmèneront cette année les visiteurs à la découverte de la tradition de la navigation dans les eaux du Pacifique.

Les 18 et 19 septembre, la bibliothèque universitaire proposera pour cette édition 2020 des ateliers et visites sur le thème de la navigation aux étoiles A fano ra.

Lors de leur venue, les visiteurs, qui auront au préalable réservé leurs places gratuites, pourront participer à un atelier, sous la houlette de Libor Prokop. Ancien aiguilleur du ciel, ce passionné d’ethno-astronomie animera des ateliers d’une heure autour de cartes du ciel qu’il a établies lui-même et de plusieurs calendriers lunaires. Récits mais aussi exercices et observations sont au programme.

Les visiteurs pourront ensuite poursuivre leur voyage avec Vayana Chand, responsable de la constitution et de la conservation du fonds polynésien de l’Université de la Polynésie française, dans les réserves de la bibliothèque universitaire, à la découverte de ses plus beaux et plus anciens ouvrages : récits de voyages, illustrations, cartes seront à la portée de toutes et tous.

Ce fonds polynésien a vocation à rassembler les ouvrages relatifs au triangle polynésien. Il s’agit d’un fonds de recherche et de conservation, comprenant plus de 5 000 documents, dont certains rares et précieux. Habituellement conservé dans les magasins de la bibliothèque, il sera exposé pour l’occasion afin que le public puisse le consulter. Certains de ces trésors sont accessibles en ligne via la bibliothèque scientifique numérique polynésienne Ana’ite, mais également sur le site Trésors des bibliothèques de l’enseignement supérieur. L’occasion dès lors de les découvrir en "chair et en os".

Et pour ceux qui seraient déjà venus l’année dernière, de nouveaux documents seront révélés.