Navigation : des collégiens de Moorea sur la voie des ancêtres

Moorea, le 9 mai 2022 - Appréhender l’air comme force motrice afin de comprendre la navigation traditionnelle, c’était l’objectif d'une classe du collège de Paopao, à Moorea, à travers un projet baptisé L’art du mouvement, pirogue et peuplement. Ces derniers ont notamment appris à confectionner des cerfs-volants, abordé la thématique du peuplement des îles et ont étudié la structure d’une pirogue double traditionnelle pour finir par une vraie navigation en mer.



"L'art du mouvement, pirogue et peuplement", c'est un projet de toute une année scolaire pour les élèves de la classe de 5e 4 du collège de Paopao, sur lequel ils ont travaillé, accompagnés par leurs professeurs d’arts plastiques, Lise Colchide, et de technologie, Jérôme Delage. La première étape du projet concernait la confection de cerfs-volants afin que les élèves soient confrontés de façon ludique à la force motrice du vent. Ce travail s'est fait à travers les œuvres de l’artiste Bernard Berbille, bien connu pour ses travaux réalisés à partir de matériaux naturels de l’environnement local, que les élèves ont pu rencontrer. Le but était de créer des œuvres en mouvement se référant au patrimoine local. "Plus largement, cet atelier s’inscrivait dans un projet interdisciplinaire en lien avec l’enseignement de la technologie. L’idée était d’appréhender l’air comme force motrice, ce qui constitue une introduction ludique pour s’initier à la navigation à la voile", explique Lise Colchide.



Impact environnemental et durabilité



"Dans un autre temps, les Polynésiens ont conquis le Pacifique grâce à des embarcations à voile fabriquées avec des matériaux trouvés dans la nature. Aujourd’hui, les bateaux à moteur ou à voile utilisent des matériaux modernes comme la fibre de verre, le carbone, l’aluminium, l’inox, etc. L’analyse comparative de ces matériaux permettra aux élèves de se questionner et dresser un bilan sur l’impact environnemental et la durabilité de ces différentes embarcations", analyse pour sa part Jérôme Delage.



Au mois de février, le deuxième volet du projet a amené les élèves à l'écomusée Fare natura. Ils y ont abordé la thématique du peuplement de nos îles à bord des pirogues à voile traditionnelles, et ont pu fabriquer des tītīrāina (de petits bateaux confectionnés avec les matériaux naturels à disposition dans l’environnement du bord de mer). Enfin, pour la dernière étape du projet, Raphaël Labaysse, constructeur et capitaine de la pirogue double à voile Vaapiti, est intervenu auprès des élèves pour leur présenter un modèle réduit de sa pirogue traditionnelle. Il s’agissait notamment d’appréhender les bases de la navigation et de leur faire comprendre sa structure ainsi que les matériaux utilisés pour la construction de chaque partie. Enfin, une sortie en mer d'initiation à la navigation traditionnelle à bord de Vaapiti, fin avril, est venue en point d'orgue, clôturer le projet de ces collégiens et de leurs professeurs.