Naufrage mortel de migrants au large du Panama

Panama, Panama | AFP | mercredi 14/02/2024 - Un bateau transportant des migrants a fait naufrage au large de la côte du Panama, sur la mer des Caraïbes, et un nombre indéterminé de ses occupants sont morts, a déclaré mercredi la police des frontières panaméenne.



Des patrouilles de secours ont été envoyées dans la zone du bouchon de Darien, une région de jungle hostile à la frontière du Panama et de la Colombie, à la suite "d'information reçues sur la découverte de corps de migrants sans vie", a expliqué la police des frontières.



"Pour l'instant, nous n'avons aucune information sur les survivants" ni sur la nationalité des victimes, a déclaré à l'AFP une porte-parole du Service national des frontières.



"Nous ne savons pas non plus combien de personnes se trouvaient sur le bateau", a-t-elle ajouté.



Les eaux où le bateau a chaviré étaient difficilement navigables en raison des vagues, des courants et des vents, selon la même source.



La chaîne panaméenne TVN a indiqué sur le réseau social X qu'"officieusement nous savons qu'il y avait 25 personnes à bord de l'embarcation, dont quatre ont été retrouvées mortes et quelque 14 sont sur la terre ferme", mais cette version n'a pas été confirmée par les autorités.



Des centaines de milliers de migrants sud-américains, principalement des Vénézuéliens, passent par le Panama lors de leur dangereux voyage vers le nord, en direction de la frontière américaine.



La plupart d'entre eux entrent dans le pays par la jungle du Darien, à pied, en provenance de Colombie, puis poursuivent leur route de l'Amérique centrale et le Mexique.



L'année 2023 s'est achevée avec plus de 520.000 migrants arrivés au Panama après avoir traversé le Darién, selon les données du ministère panaméen de la sécurité.



La même année, 40 migrants sont morts au Panama et une vingtaine ont été blessés après que le bus qui les transportait du Darien à la frontière costaricienne a quitté la route. Le chauffeur panaméen a également été tué.