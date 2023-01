Naufrage d'un cargo près du Japon: deux morts, 9 disparus

Tokyo, Japon | AFP | mercredi 25/01/2023 - Le naufrage d'un cargo dans des eaux agitées et glaciales au large du sud-ouest du Japon a fait deux morts et neuf marins étaient toujours portés disparus, selon un nouveau bilan provisoire établi mercredi, tandis que les recherches se poursuivent.



Treize des 22 membres d'équipage du Jin Tian, un navire cargo enregistré à Hong Kong qui avait envoyé un SOS dans la nuit de mardi à mercredi, ont été repêchés, la plupart dans un état inconscient.



La mort de deux d'entre eux a été confirmée par des médecins, selon un responsable des garde-côtes japonais interrogé par l'AFP.



"Nos bateaux vont rester dans la zone et continuer les recherches pendant la nuit", a-t-il ajouté.



Des garde-côtes et militaires japonais, des garde-côtes sud-coréens et plusieurs autres bateaux de commerce qui se trouvaient dans la zone ont participé aux opérations de secours et de recherche jusqu'à présent.



Le Jin Tian, un navire cargo de 6.651 tonnes, avait émis un SOS dans la nuit de mardi à mercredi alors qu'il se trouvait à environ 110 km à l'ouest des îles Danjo, un micro-archipel reculé et inhabité au sud-ouest du Japon, et à près de 150 km au sud de l'île sud-coréenne de Jeju.



Selon les garde-côtes japonais, l'équipage du bateau comprenait au total 14 Chinois et 8 Birmans.



Ce naufrage en mer de Chine orientale est survenu alors qu'une vague de froid d'une ampleur inhabituelle touche l'Asie de l'Est. Les températures de jour dans des îles les plus proches du lieu de l'accident atteignent à peine 3°C.