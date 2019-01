Natitua en service mais toujours en travaux

On va profiter de la venue du bateau qui va repérer la route maritime de Manatua, en mars-avril, pour leur demander d'aller vérifier le tracé maritime d'un câble possible entre Tahiti, Tubuai et Rurutu. De manière à ce qu'on ait un tracé exact des fonds. Du coup, cela va nous donner une idée du kilomètre du câble qu'il faudra, de la protection de ce câble et du coup, d'avoir une valorisation du budget. C'est à ce moment-là qu'on pourra voir combien cela nous coûtera et combien nous économiserons en capacité satellitaire. Il faut voir aussi si on est éligibles pour des subventions nouvelles

Il y a aussi des études sur les courants marins à prendre en compte et qui seront fait par les bateaux bien équipés technologiquement. Ils ont des robots qui récupèrent des roches pour les analyser. On partira probablement de la station que l'on va mettre pour Manatua à la Presqu'île. Rurutu et Tubuai sont deux bassins importants aux Australes, et ils souffrent des intempéries. Dès que la météo se déchaine, ils sont coupés de tout. Avec le câble, ils n'auront plus ce problème. Il faut, soit, mettre la fibre au cœur des villages principaux ou soit, améliorer le réseau de cuivre, qui lui est soumis aux intempéries.