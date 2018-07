Natitua : Le câblier Ile de Batz vu de l'intérieur

PAPEETE, le 19 juillet 2018 – Le câblier, l'île de Batz, au port de Papeete depuis le 11 juillet nous a ouvert ses portes. La navires transportera et posera les 2500 kilomètres de câble dans les fonds marin des Tuamotu et des Marquises. Le dispositif Natitua devrait être opérationnel dès Décembre 2018.



Les hommes du câblier L'île de Batz sont sur le pont. Ils travaillent 24 heures sur 24 sept jours sur 7 et ce n'est que le début. En effet, le navire a pour mission de tirer le câble sous-marin Natitua qui devrait fournir l'internet haut débit à 20 îles des Tuamotu et des Marquises. La fin de la pose du câble sur l'ensemble de la Polynésie est prévue aux alentours de la première semaine d'octobre. Le câble quant à lui sera pleinement opérationnel à la fin de l'année 2018.



Ce câblier tirera les 2800 kilomètres du futur câble sous-marin domestique, Natitua. Depuis mardi, l'équipe de l'île de Batz travaille jour et nuit, 24h sur 24 pour transborder le câble du cargo à l'Île de Batz. Cette opération devrait prendre un peu plus de 15 jours. 80 travailleurs locaux sont mobilisés pour le transbordement.



Le câblier lèvera les amarres direction les Tuamotu pour poser la première branche de Natitua, en commençant par l'extrémité Est : Hao, Makemo, Fakarava, Kaukura, Arutua et Rangiroa.



L'île de Batz reviendra alors à Hitia pour tirer la deuxième branche câble, qui partira de la station d'atterrage toute neuve de Hitia'a O Te Ra. Les deux branches se raccorderont à Rangiroa.



Le navire repartira ensuite vers le Nord pour relier Manihi, Takaroa, et enfin il connectera Hiva Oa et Nuku Hiva. Le temps estimé de tous ces raccordements est de deux mois et demi. Le câble devrait être posé dans sa totalité dès la première semaine d'octobre. Il sera opérationnel dès la fin de l'année 2018. Les habitants des îles pourront enfin avoir la connexion internet à haut débit qu'ils attendent impatiemment depuis des années.