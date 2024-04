Natitahi et Natirua, nouvelles plateformes numériques au service de l’éducation

Tahiti, le 22 avril 2024 - L’espace numérique de travail polynésien (ENT) est en marche depuis le début de l’année et est ouvert aux élèves, parents et enseignants d’une sélection d’établissements scolaires. Cette innovation permettra de favoriser un accès à une éducation de qualité pour tous les élèves, y compris ceux des îles éloignées.



Baptisé Te e’a tahua natiara par l’ancien gouvernement, l’espace numérique de travail (ENT) nouvelle version portera désormais deux appellations, Natitahi pour le primaire et Natirua pour le secondaire. Cette nouvelle plateforme numérique, destinée aux écoles, CJA, collèges et lycées, est prévue pour renforcer la communication entre l’école et les parents, en offrant à ces derniers la possibilité de s’impliquer activement dans le parcours éducatif de leurs enfants. L’usage des outils numériques communs facilitera ainsi l’apprentissage interactif et personnalisé, adapté aux besoins de chaque élève. Il s’agit d’un véritable carrefour d’informations, de communication et d’applications pédagogiques, accessibles partout et à tout moment.



Son déploiement est planifié sur trois ans, prenant en compte plusieurs facteurs déterminants, tels que la connectivité, l’équipement en matériel et l’expérience préalable des utilisateurs avec les plateformes numériques. Ainsi pour la phase de démarrage, plusieurs établissements ont été sélectionnés dans différentes communes – Papeete, Pirae, Papara, Teva i Uta, Nuku Hiva et Hao. L’année prochaine, tous les collèges et lycées publics ainsi que toutes les écoles de Punaauia, Mahina, Taiarapu-Ouest et Bora Bora utiliseront l’ENT. Son déploiement complet est prévu pour la rentrée scolaire d’août 2025 et propulsera la Polynésie au même niveau que d’autres académies de métropole en matière d’éducation numérique. À terme, ce seront plus de 50 000 élèves qui pourront travailler sur l’ENT et 85 000 parents qui pourront s’informer sur la plateforme, en plus des 5 000 personnels du corps enseignant.



Une véritable révolution



L’arrivée de l’ENT va certainement révolutionner la manière d’enseigner. Grâce à cet outil, chaque enseignant peut en effet concevoir des parcours pédagogiques personnalisés, rendant ainsi l’apprentissage plus efficace et plus accessible à tous. Les cours ne sont plus une simple transmission d’informations de l’enseignant vers l’élève qui se contente généralement d’écouter passivement, puisqu’ils peuvent devenir interactifs, grâce à des vidéos, des exercices en ligne et des jeux éducatifs. Ainsi en adoptant de nouvelles attitudes, les élèves pourront mieux participer aux cours, expérimenter pour mieux développer des compétences et apprendre en faisant. Pour les enseignants, une telle plateforme permettra également de mutualiser et partager les ressources et les activités de cours. Pendant ce temps, les parents, eux, pourront suivre de très près l’apprentissage scolaire dont bénéficie leur enfant et échanger avec les enseignants via un blog.



Prise en main



Ce lundi 22 avril se tenait à l’école primaire Mairipehe de Mataiea, une session de formation à l’ENT à deux niveaux adressée aux enseignants et aux parents d’élève. Selon Hiriata Ferrand, enseignante référente aux usages du numérique de la circonscription de Paea, Papara et Teva i Uta, “au départ, il y avait beaucoup de réticences, mais les enseignants sont de plus en plus à même à vouloir se lancer dans l’ENT, et les parents également puisqu’ils apprécient déjà la préface de ce réseau social et ont l’impression de plus facilement communiquer avec les enseignants. De même, les élèves apprécient beaucoup l’utilisation de l’ENT, parce que c’est assez ludique et ressemble aux réseaux sociaux”.



Du côté des parents, c’est l’efficacité de l’outil qui compte, comme l’a confirmé Hinarii, mère d’une élève en maternelle : “C’est très efficace pour nous, parents, surtout avec nos horaires de travail pas très cohérents avec la scolarité de nos enfants. Avec l’application Natitahi, on n’est pas obligé de venir en personne à la rencontre des enseignants. Nous pourrons aussi amener un petit plus au niveau de l’enseignement.”



Si le corps enseignant accueille favorablement l’usage de cette nouvelle plateforme innovante, la surcharge de travail doit impérativement être évitée. “Quand on a un nouvel outil, il faut forcément un temps pour se l’approprier et concevoir de nouvelles habitudes de travail”, a précisé Rainui Hugon, directeur adjoint de la DGEE, avant d’indiquer que “dans un premier temps, il faudra alimenter la plateforme, d’où l’importance d’appartenir à cette communauté ENT. Le gain de temps vient forcément dans un deuxième temps.”



Combien ça coûte ?



Le déploiement de l’ENT sur l’ensemble du territoire de la Polynésie a été budgétisé à 60 millions francs par an sur les trois ans, pris en charge par le ministère de l’Éducation. S’ajoute la mise à disposition des établissement scolaires des équipements numériques pour un coût annuel de 60 millions de francs. Les communes assureront la connectivité dans le cadre d’un partenariat avec le fournisseur d’accès à internet Onati et tentent de faire admettre la gratuité des connexions via la fibre optique. Il est également question que certaines communes reculées mettent à disposition des administrés un espace avec une connexion gratuite, pour faciliter l’usage de l’ENT par des parents qui n’ont pas forcément internet à la maison.

