Nation music festival : 3 jours de scène

TAHITI, le 23 juin 2020 - L’agence Polynesia Agency organise un festival de musique sur trois jours fin juillet. Cet événement aura lieu parc Vairai.



Le Nation music festival est un événement unique en son genre. Il réunira sur la scène les principaux groupes de musique locaux trois soirs de suite. Chaque soir, douze groupes et/ou DJ se relaieront. En 2019, le festival se déroulait sur une seule soirée. Il a eu lieu le 27 avril au Bel-Air de Punaauia.



Cet événement est porté par Polynesia Agency de Wilfred Jonhston qui explique : " notre but principal est de répondre à la demande de nos jeunes locaux qui veulent partager et vivre de bons moments lors de rencontres ou de festivals musicaux ou animés comparables à ceux organisés à l’étranger ".



Les groupes invités seront considérés comme les " 36 meilleurs DJs confirmés ou débutants " par les organisateurs qui précisent : " le style c’est surtout du ori tech ou inspiré par le ori tech. Car celui-ci a vu le jour en 2013 et il a évolué depuis ". Six rappeurs sont également attendus.



Le public trouvera à l’affiche : Kenzo, Tommy Driker, T-Unit, Seckom, Nasty, ou bien encore Raiguetss, Kzer, Naiti….



Le Dj King Sky par exemple annonce qu’il prépare des morceaux instrumentaux spécialement pour la soirée sur lesquels le rappeur x13 chantera.



Une partie des fonds récoltés seront reversés à l’association Fare Heimanava. Cette association propose des structures éducatives adaptées afin de construire l'insertion sociale et professionnelle des enfants, adolescents et adultes porteurs de Trisomie 21.