Natihei, "la petite star" au Grand théâtre

PAPEETE, le 1er octobre 2019 - Après avoir gagné Pakikids en 2017 sur une télévision locale, participé en France à The Voice Kids, être monté sur To’atā lors des finales Nescafé star, Natihei propose au public polynésien un concert avec ses amis. Ensuite, il retournera à Paris pour la suite du tournage de The Voice Kids.



Il dit être " une petite star, petite, petite, petite ". Pourtant, il a déjà tout d’un grand. Natihei, 8 ans, séduit tous ses publics.



Il a remporté Pakikids en 2017 sur une télévision locale, il a participé à The Voice Kids. Devant Amel Bent, Jenifer, Patrick Fiori et Soprano, il a interprété "L’amour existe encore" de Céline Dion, sa chanteuse préférée.



Les quatre coachs de l’émission nationale, jugeant à l’aveugle, ont validé la prestation de Natihei, lui permettant d’accéder aux Battles.



En attendant le tournage de ces Battles, Natihei monte sur les scènes polynésiennes. Il était à To’ata en septembre pour la finale de Nestcafé star et sera le 10 octobre au Grand théâtre de la maison de la culture avec ses amis.



Il chantera avec Tinalei, Lylia et Noémie qui, comme lui, ont participé à différentes émissions dont The Voice Kids. Bruno Demougeot, coach vocal et professeur de piano au conservatoire artistique de la Polynésie française assure que " ces quatre jeunes artistes ont le même potentiel et sont tous sur la même longueur d’onde, autant musicalement que dans la vie ".



Des artistes confirmés seront avec eux : Raumata, Teiva LC et Nohorai. Ensemble, ils chanteront des titres connus et appréciés comme Apepe, Te Nehenehe o te natura, To’a Marama ou te manu hoata… L’événement est parrainé par Patrick Noble.