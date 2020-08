Nathalie veut former les sans-emplois à revaloriser nos déchets

Tahiti, le 31 juillet 2020 - Faire du "made in Tahiti" à partir de déchets ménagers, industriels ou agricole : Nathalie Convert n'est pas la seule à y avoir pensé. En revanche, la formation qu'elle propose aux sans-emplois leur promet un revenu immédiat. Ce qui lui vaut une place au concours Tech4Island.



Cartons, chutes de tissus, bouteilles plastiques ou corde de pêche. Au-delà de simples déchets, Nathalie Convert leur trouve une seconde vie en décoration d'intérieur, en équipement ménager ou tout simplement en produits de grande consommation. Tawashi (éponge japonaise), panier, tapis de sol, balais, vaisselle biodégradable, ou sacs de courses lavable… La liste est longue. "On peut faire tout ce qu'on trouve à Tahiti pas cher et qui est fabriqué par des petites mains au fin fond des Philippines ou de la Chine, résume la jeune femme. On les a ici ces petites mains, on a aussi les ressources et la marque : Tahiti !" Que demande le peuple ? "On a tout ce qu'il faut autour de nous, même pour faire des objets de luxe. Mon objectif c'est ça : pousser les Polynésiens à exploiter ce qui croule autour d'eux et dont personne ne fait rien."



Autonomie alimentaire



Instructrice de formation professionnelle, spécialisée dans l'agro-transformation locale, Nathalie propose de former en l'espace de seulement 4 heures à la conception d'objets usuels du quotidien. "Pas de place pour le bricolage" prévient la jeune femme, les objets sont tenus par un cahier des charges bien précis. Ils seront peut-être vendus via un circuit privé coopératif ou dans des boutiques communautaires. Sélectionnée par le concours Tech4Island "en faveur du rebond des économies insulaires", le projet baptisé Fenua développement s'adresse justement aux personnes en reconversion professionnelle, aux chercheurs d'emploi et aux gens des îles. Et si ces derniers ne peuvent pas se déplacer, les formations viendront à eux. "On s'adresse à un public qui n'a pas forcément de moyens de transports".



Le dispositif vise la formation d'environ 1 000 candidats entre octobre et décembre. Un chiffre ambitieux reconnaît l'entrepreneure. "Si on arrive à garder ne serait-ce que 400 personnes, ce sera déjà une grosse satisfaction." Projet communautaire, à but non lucratif, Fenua développement a sollicité 15 millions de francs pour financer les formations et l'accompagnement. "Parce que nous allons faire appel à des professionnels spécialisés" précise la jeune femme.



Enfin, le programme présente surtout l'avantage d'être déployé rapidement. Aussi, les stagiaires peuvent se mettre au travail dès la fin de la formation. Porteurs de projets, ces derniers ne sont pas pour autant lâchés dans la nature. "Elles seront suivies pendant 3 mois et devront ouvrir une patente si elles passent la barre des 80 000 francs par mois, indique Nathalie. Mais si on arrive à faire en sorte qu'ils gagnent 50 000 francs par mois, en restant à la maison, en recyclant des déchets, l'action aura vraiment été bénéfique."