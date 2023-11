Natation : des qualifications à Tipaerui, des médailles à Honiara

Tahiti le 20 novembre 2023 - La natation tahitienne a vécu un week-end riche en performances majeures. Plusieurs temps de qualification pour les Championnats de France benjamins ont été établis à la piscine Tipaerui samedi et dimanche, Charlie Chamouille battant pour sa part deux records régionaux des 12 ans. La sélection tahitienne a, de son côté, décroché cinq médailles (deux en argent, trois en bronze) lors de la première journée de natation aux Jeux du Pacifique, dimanche.



La composition de la sélection tahitienne qui participera aux Championnats de France benjamins, du 16 au 18 décembre à Chalon-sur-Saône, est désormais connue. La Tahiti Nui Cup, qui s’est déroulée ce week-end dans le grand bassin de Tipaerui, constituait la deuxième étape de qualification pour le rendez-vous national. Sept nageurs et nageuses (voir liste en encadré) avaient déjà décroché leur billet pour prendre la direction de la Bourgogne le mois prochain avant la Tahiti Nui Cup et celle-ci n’a pas permis d’allonger la liste, ce week-end.



En revanche, plusieurs des nageurs déjà qualifiés ont réalisé de nouveaux chronos de référence dans les nages où ils étaient déjà qualifiés ou en ont établi de nouveaux qui vont enrichir leur programme à Chalon-sur-Saône. Dix chronos qualificatifs ont ainsi été réalisés ce week-end par Lola Bonnard (50 m NL, 100 m NL, 200 m NL), Ragihei-Kura Timo (100 m NL, 200 m NL), Toki Temaiana (50 m brasse, 50 m papillon), Haunoa Sommers (100 m NL, 50 m brasse, 200 m 4 nages). Tous les qualifiés pour les Championnats de France benjamins s’aligneront sur plusieurs épreuves à l’instar notamment de Lola Bonnard qui est qualifiée sur huit épreuves ou de Haunoa Sommers qui peut s’engager sur une dizaine d’épreuves, mais encore faut-il que le programme qui sera mis en place à Chalon-sur-Saône leur en laisse la possibilité.



Autre performances de référence ce week-end à Tipaerui, les deux Meilleures performances régionales (record par catégorie d’âge) des 12 ans filles établies par la sociétaire du CNP Charlie-Lilou Chamouille sur 50 m papillon en 31’’66 et sur 200 m papillon en 2’35’’76. Heimiti Bertrand, Sosthène Videau, Kelian Soulière Becart ou Ohana Sommers se sont aussi distingués à Tipaerui en montant à plusieurs reprises sur la plus haute marche des podiums.



L’or en attente aux Jeux du Pacifique



La sélection tahitienne qui partira à Chalon-sur-Saône a belle allure et peut envisager des podiums voire des titres. A priori, Ragihei-Kura Timo chez les filles et Rohutu Teahui chez les garçons, qui ont tous les deux déjà une bonne expérience des Championnats de France, apparaissent comme les meilleures chances de faire briller Tahiti en Bourgogne. Rohutu Teahui est d’ailleurs actuellement à Honiara avec la sélection tahitienne. Et celle-ci a plutôt fait honneur à Tahiti même s’il a manqué de l’or lors de la première journée de natation dimanche.



Naël Roux a décroché l’argent sur 400 m NL de même que le 4x100 m NL féminin. Lili Paillisse est montée sur la 3e marche du podium sur 400 m NL tout comme Naël Roux qui a décroché du bronze sur 200 m brasse. Du bronze également pour le 4x100 m NL masculin et donc une 3e médaille pour Naël Roux. Déotille Videau a fini à la plus mauvaise place sur 100 m papillon et 200 m brasse, soit au pied du podium. Mais nul doute que la nageuse du CNP va prochainement se parer de médailles et que la sélection tahitienne va s’enrichir d’or, même si elle doit composer avec une forte sélection calédonienne, tant chez les femmes que chez les hommes, et des nageurs des îles de premier plan comme Wesley Roberts des îles Cook qui a privé Naël Roux d’or sur le 400 m NL pour quatre petits dixièmes.

Prochains rendez-vous locaux les 9 et 10 décembre avec un Meeting et un Challenge. En attendant, l’on suivra avec attention les performances des nageurs tahitiens lors des prochaines journées des Jeux du Pacifique.



Patrice Bastian

Les qualifiés pour les Championnats de France benjamins

*Filles

- Ragihei-Kura Timo (CNP)

- Lola Bonnard (FSN)

*Garçons

- Rohutu Teahui (OLP)

- Haunoa Sommers (OLP)

- Enoa Vial (CNP)

- Paol Lorzil (CNP)

- Toki Temaiana (I Mua)





Rédigé par Patrice Bastian le Lundi 20 Novembre 2023 à 16:27 | Lu 116 fois