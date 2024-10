Natation - Une cuvée intéressante

Tahiti, le 22 octobre 2024 - La piscine Pater a été animée par les Championnats de Polynésie 2024 de natation en petit bassin entre vendredi et dimanche. L’élite est en partie en reconstruction mais la relève semble intéressante chez les jeunes. Déotille Videau a capitalisé les médailles d’or en décrochant huit titres et battu un record de Polynésie, Heimaruiti Bonnard ayant également établi un record de Polynésie.

Les Championnats de Polynésie 2024 en petit bassin se sont tenus à Pater en l’absence de deux ténors, Naël Roux et Rohutu Teahui qui nagent désormais en métropole. Mais les Keha Desbordes (OLP), Déotille Videau (CNP) et Heimaruiti Bonnard (OLP) étaient bien présents de même que Teiva Gehin (I Mua) et Teherearii Oopa (I Mua) qui avaient annoncé prendre du recul avec la natation mais qui étaient tout de même présents aux championnats ce week-end. Déotille Videau (8 médailles d’or) et à un degré moindre Heimaruiti Bonnard (3 médailles d’or) ont enrichi leur palmarès de plusieurs titres de championnes de Polynésie chez les dames tout comme Keha Desbordes chez les messieurs. En exergue également, Enzo Kernivinen (CNP) qui a décroché six titres et égalé Keha Desbordes. L’élite actuelle a logiquement dominé les championnats, Déotille Videau y établissant un record de Polynésie et les MP (records par catégorie d’âge) 15 à 18 ans sur 50 m. dos en 30’’ 33. Heimaruiti Bonnard a aussi battu un record de Polynésie et les MP 15 à 18 ans sur 200 m. NL en 2’ 08’’ 98 établissant également une MP 15 ans sur 50 m. NL en 26’’ 95. Autre temps de référence, celui réalisé sur 50 m. NL en 23’’ 68 par Tehearearii Oopa qui constitue une MP 16 ans. A noter également la force collective de I Mua qui a remporté les trois relais au programme. Mais les championnats ont aussi mis en avant certains jeunes nageurs qui s’inscrivent potentiellement dans la relève de l’élite actuelle à terme.

Dix qualifiés pour les Championnats de France benjamins



L’impression que la relève s’annonce intéressante s’appuie déjà sur le nombre de benjamins qui ont obtenu leur qualification pour les Championnats de France en petit bassin de la catégorie d’âge qui auront lieu à Dunkerque du 12 au 14 décembre. Dix jeunes nageurs ont réalisé des chronos qualificatifs, un record pour la natation tahitienne. Mais le premier nageur du fenua à porter les couleurs tahitiennes aux Championnats de France sera Keha Desbordes qui a réalisé des temps de qualification pour les France Elite en petit bassin. Le sociétaire de l’OLP s’envole cette semaine pour Montpellier où auront lieu les championnats du 31 octobre au 3 novembre.

En ce qui concerne les échéances locales, rendez-vous samedi à la Pointe Vénus pour la Maohi Rescue, une compétition inédite qui proposera des courses enchaînant natation, prône, kayak et course à pied. Des démonstrations de sauvetage en mer sont également au programme de l’événement organisé par l’Olympique de Pirae et la Fédération tahitienne de natation.

Patrice Bastian

Les champions de Polynésie



FEMMES

-50 m. NL : Heimaruiti Bonnard (OLP) 27’’ 13

-100 m. NL : Heimaruiti Bonnard (OLP) 59’’ 65

-200 m. NL : Heimaruiti Bonnard (OLP) 2’ 09’’ 44

-400 m. NL : Déotille Videau (CNP) 4’ 34’’ 82

-800m. NL : Ahinavai Ng Fok (OLP) 13’ 25’’ 16

-50 m. brasse : Heimiti Bertrand (I Mua) 35’’ 83

-100 m. brasse : Ragihei-Kura Timo (I Mua) 1’ 18’’ 60

-200 m. brasse : Déotille Videau (CNP) 2’ 47’’ 92

-50 m. dos : Déotille Videau (CNP) 30’’ 33

-100 m. Dos : Raiyani Bourne (I Mua) 1’ 15’’ 54

-200 m. dos : Lola Bonnard (FSN) 2’ 43’’ 15

-50 m. papillon : Déotille Videau (CNP) 28’’ 95

-100 m. papillon : Déotille Videau (CNP) 1’ 03’’ 61

-200 m. papillon : Déotille Videau (CNP) 2’ 27’’ 10

-100 m. 4 nages : Déotille Videau (CNP) 1’ 08’’ 18

-200 m. 4 nages : Hawaiki Moro (OLP) 2’ 36’’ 66

-400 m. 4 nages : Déotille Videau (CNP) 5’ 10’’ 08

HOMMES

-50 m. NL : Keha Desbordes (OLP) 23’’ 17

-100 m. NL : Keha Desbordes (OLP) 50’’ 71

-200 m. NL : Keha Desbordes (OLP) 1’ 56’’ 22

-400 m. NL : Enzo Kernivinen (CNP) 4’ 12’’ 70

-800 m. NL : Enoa Vial (CNP) 8’ 42’’ 19

-1500 m. NL : Enoa Vial (CNP) 16’ 30’’ 70

-50 m. brasse : Manea Teriierooiterai (OLP) 31’’ 74

-100 m. brasse : Haunoa Sommers (OLP) 1’ 13’’ 19

-200 m. brasse : Mathéo Baffert (CNP) 2’ 36’’ 65

-50 m. dos : Keha Desbordes (OLP) 26’’ 24

-100 m. dos : Keha Desbordes (OLP) 1’ 02’’ 36

-200 m. dos : Keha Desbordes (OLP) 2’ 08’’ 67

-50 m. papillon : Manea Teriierooiterai (OLP) 27’’ 21

-100 m. papillon : Enzo Kernivinen (CNP) 1’ 00’’ 28

-200 m. papillon : Enzo Kernivinen (CNP) 2’ 15’’ 61

-100 m. 4 nages : Enzo Kernivinen (CNP) 1’ 04’’ 05

-200 m. 4 nages : Enzo Kernivinen (CNP) 2’ 15’’ 12

-400 m. 4 nages : Enzo Kernivinen (CNP) 4’ 56’’ 91

RELAIS

-4 x 50 m. 4 nages mixtes : I Mua (T. Gehin, H. Bertrand, R. Timo, M. Lefait) 1’ 57’’ 35

-4 x 50 m. NL dames : I Mua (H. Bertrand, R. Bourne, R. Timo, V. Taumihau) 1’ 53’’ 91

-4 x 50 m. NL messieurs : I Mua (T. Oopa, V. Wittmann, T. Gehin, M. Lefait) 1’ 37’’ 21

Rédigé par Patrice Bastian le Mardi 22 Octobre 2024 à 09:02 | Lu 160 fois