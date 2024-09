Natation - Un nouveau cycle démarre

Tahiti, le 16 septembre 2024 - La Fédération tahitienne de natation a relancé son calendrier 2024

samedi après-midi à la piscine Pater avec la deuxième manche du Trophée Avenirs pour les 9-11 ans et un Meeting Sprint pour leurs aînés. Un nouveau cycle démarre pour la natation locale dont l’élite est appelée à évoluer.



La trêve a fait bouger les lignes de la natation tahitienne, notamment au niveau de son élite masculine. Naël Roux a intégré le Creps de Saint-Raphaël, Rohutu Teahui va désormais poursuivre son parcours scolaire et sportif à Chalons-sur-Saône, Teiva Gehin et Teherearii Oopa ont décidé d’arrêter la natation et Keha Desbordes a pour projet de rejoindre un club néo-zélandais ou australien. Cela va bien évidemment avoir des conséquences sur le niveau des compétitions masculines, mais c’est un passage obligé comme l’explique Sylvain Roux, le directeur technique de la Fédération tahitienne de natation : “Nous avons une génération 2006 et au-dessus dont l’élite masculine a pris des orientations variées cette saison. Certains nagent désormais en France et d’autres ont arrêté, ce qui va bien sûr entraîner à la baisse le niveau des compétitions à venir. Mais cela s’était déjà produit il y a quatre ans et une nouvelle génération est arrivée avec les excellents résultats que l’on sait au niveau national et aux Jeux du Pacifique. On a une nouvelle génération qui se met en place et dont certains nageurs ont un potentiel très intéressant. Et chez les filles, on a encore Déotille (Videau) et Heimaruiti (Bonnard) qui tirent la natation féminine vers le haut. Donc pas d’inquiétudes pour l’avenir, on est dans un nouveau cycle comme c’est régulièrement le cas tous les quatre ou cinq ans.”



Naël Roux, qui prenait l’avion le lendemain pour rejoindre son nouveau lieu de résidence, et Keha Desbordes étaient bien présents samedi et ont donné du relief à la réunion. Les quatre nages étaient au programme du Trophée Sprint sur 50 mètres et Naël Roux et Keha Desbordes se sont partagé les succès dans les finales.

Échéances nationales à venir



La hiérarchie féminine compte deux locomotives avec Déotille Videau et Heimaruiti Bonnard et toutes deux se sont également partagé les succès en finale chez les dames. Pas de chronos de référence et c’est logique puisqu’il s’agissait de la reprise de la saison. En revanche, une nouvelle tête a fait son apparition autour du bassin, celle de Kevin Maupin, qui a pris en main depuis quelques semaines le Centre de perfectionnement polynésien (CPP) en remplacement d’Anis Billi, qui œuvre désormais au Qatar.



Certains des nageurs du CPP et d’autres des clubs ont des échéances importantes à terme. Keha Desbordes va participer aux Championnats de France élite en petit bassin en novembre, Déotille Videau était aussi qualifiée mais elle va faire l’impasse. Et nouveau rendez-vous d’importance en décembre pour la natation tahitienne à l’occasion des Championnats de France benjamins et juniors en petit bassin. Cette échéance permettra de mieux situer le niveau de la relève. Mais la natation tahitienne pourra encore compter sur ses ténors actuels dans l’optique des Jeux du Pacifique 2027 de Tahiti, les Naël Roux, Keha Desbordes, Rohutu Teahui, Déotille Videau et Heimaruiti Bonnard sans oublier Enzo Kernivinen, Enoa Vial ou Sosthène Videau étant appelés à en être les chefs de file et d’autres auront d’ici là probablement intégré l’élite locale.



Patrice Bastian





Résultats des finales sprint

Dames

*50 m papillon

1. Heimaruiti Bonnard (OLP) 29’’ 05

2. Déotille Videau (CNP) 29’’ 24

*50 m dos

1. Déotille Videau (CNP) 31’’ 50

2. Heimaruiti Bonnard (OLP) 31’’ 61

*50 m brasse

1. Déotille Videau (CNP) 36’’ 68

2. Heimiti Bertrand (I Mua) 36’’ 83

*50 m nage libre

1. Heimaruiti Bonnard (OLP) 27’’ 58

2. Heimiti Bertrand (I Mua) 30’’ 49



Messieurs

*50 m papillon

1. Naël Roux (Saint-Raphaël natation) 25’’ 53

2. Manea Teriierooiterai (OLP) 27’’ 01

*50 m dos

1. Keha Desbordes (OLP) 25’’ 73

2. Enzo Kernivinen (CNP) 28’’ 32

*50 m brasse

1. Naël Roux (Saint-Raphaël natation) 29’’ 51

2. Sosthène Videau (CNP) 30’’ 84

*50 m nage libre

1. Keha Desbordes (OLP) 23’’ 77

2. Naël Roux (Saint-Raphaël natation) 24’’ 02

Rédigé par Patrice Bastian le Lundi 16 Septembre 2024 à 17:44 | Lu 196 fois