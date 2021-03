Natation : Le CNP champion des Interclubs

Tahiti, le 21 mars 2021 - 160 nageurs ont participé, samedi et dimanche, aux Interclubs, organisés à la piscine de Pater. À l'issue des courses, c'est le Cercle des nageurs de Polynésie qui a cumulé le plus point avec un total de 23 741 points. En deuxième position, on retrouve l'Olympique de Pirae avec 22 812 points et le podium est complété par I Mua Natation et ses 22 153 points. Des nageurs ont également profité du week-end pour valider des qualifications pour les championnats de France catégorie jeune.



Grosse ambiance, samedi et dimanche, à la piscine de Pater pour les Interclubs. La compétition s'est bien déroulée à huis clos, mais les 160 nageurs, issus des quatre clubs du fenua, ont tous donné de la voix pour encourager leurs camarades respectifs sur les courses. "C'est ça l'ambiance des Interclubs, on ne nage pas que pour soi mais pour toute une équipe", a indiqué Sylvain Roux, directeur technique de la Fédération tahitienne de natation (FTN).



Chaque club devait constituer des équipes de dix athlètes. Le Cercle des nageurs de Polynésie (CNP) était, sans surprise, le club le plus représenté avec deux équipes féminines et cinq équipes masculines, soit 70 athlètes engagés pour la compétition. I Mua Natation était le deuxième club le plus représenté avec 50 nageurs (deux équipes féminines et trois équipes masculines), venait ensuite l'Olympique de Pirae (OLP) avec 30 licenciés inscrits et enfin le petit le club de Fenua Sauvetage Natation qui n'a engagé qu'une équipe de filles.



Évidemment, avec le plus gros contingent de nageurs engagés, le CNP, qui a pu compter sur ses nombreux talents comme Reva Reignier, Lili Paillisse, Déotille Videau, Naël Roux, Aroarii Barsinas ou encore Tukia Roomataaroa, l'a logiquement emporté lors de ces Interclubs. À l'issue de toutes les courses disputées, le CNP a cumulé un total de 23 741 points. Il a devancé l'OLP avec 22 812 points. Les orange de Clay Ellis se consolent néanmoins avec leur victoire chez les féminines. Et la troisième place de la compétition est revenue à I Mua Natation qui a cumulé un total de 22 153 points.