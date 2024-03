Natation – L’élite monte en régime avant les grands rendez-vous

Tahiti le 5 mars 2024 - La piscine Pater a été le cadre samedi d’un Trophée Avenirs et de la deuxième étape du Trophée Aito. Déotille Videau et Naël Roux y ont battu un record de Polynésie, Rohutu Teahui améliorant des performances par catégorie d’âge. L’élite tahitienne s’affûte en vue des Championnats d’Australie juniors et des Championnats de Nouvelle-Zélande élite auxquels elle participera début avril.

Large revue d’effectifs de la natation tahitienne samedi à la piscine Pater avec deux compétitions qui se sont enchainées dans l’après-midi, un Trophée Avenirs tout d’abord réservé aux jeunes de 11 ans et moins puis la deuxième étape du Trophée Aito 2 a enchaîné à l’attention des benjamins à seniors voire vétérans. Le début de saison n’avait pas donné lieu à performance de référence, les meilleurs nageurs ayant repris doucement après une fin de saison 2023 très chargée avec notamment les Jeux du Pacifique. Mais samedi, les tablettes ont été bousculées et rien d’étonnant à cela, l’élite montant en régime à l’approche des deux grandes échéances dans lesquelles elle sera en lice, les Championnats d’Australie Juniors et les Championnats de Nouvelle-Zélande Elite. Deux records de Polynésie en bassin de 25 mètres ont été battus, l’un par Déotille Videau sur 100 m. 4 nage en 1’06’’ 82, la nageuse du CNP et du CPP améliorant de 81 centièmes un record qui lui appartenait déjà, l’autre par Naël Roux (CNP/CPP) qui a fait tomber sur 200 m. brasse, le vieux record en petit bassin qui appartenait à Rainui Teriipaia depuis plus de vingt ans (2003). Et Naël Roux a nettement amélioré la nouvelle marque en nageant en 2’ 20’’ 63 soit 2’’ 27 de moins que le record de Rainui Teriipaia. Autre acteur majeur samedi, Rohutu Teahui (OLP/CPP) qui a nagé son 100 m. 4 nages en 58’’ 89, chrono record dans les tranches d’âge masculines des 15, 16, 17 et 18 ans.



Neuf nageurs à Gold Coast, deux à Napier



L’élite de la natation tahitienne sera largement représentée dans la première quinzaine d’avril du côté de Gold Coast en Australie et de Napier dans l’île du nord de la Nouvelle-Zélande. Neuf nageurs ont réalisé les chronos qualificatifs pour participer aux Championnats d’Australie juniors qui auront lieu du 6 au 14 avril, Heimaruiti Bonnard et Déotille Videau chez les dames et Enzo Kernivinen, Teherearii Oopa, Naël Roux, Rohutu Teahui, Enoa Via et Sosthène Videau chez les messieurs. En préambule aux Championnats, le groupe effectuera un stage à Brisbane. Keha Desbordes et Teiva Gehin prendront pour leur part la direction de Napier où se dérouleront les Championnats élite néo-zélandais du 9 au 13 avril. Eux aussi effectueront un stage avant les Championnats avec un coach sud-africain au sein du club North Shore. Les deux échéances devraient permettre de confirmer la montée en puissance des meilleurs espoirs tahitiens.

Le prochain rendez-vous du calendrier local aura lieu à la piscine de Tipaerui avec le Trophée Joël Rossi du 22 au 24 mars.

Patrice Bastian

ENCADRE

Les vainqueurs du Trophée Aito 2

DAMES

-200 m. NL : Ragihei-Kura Timo (CNP/CPP) 2’ 17’’ 12

-1500 m. NL : Temoetuarau Ellis (OLP) 27’ 13’’ 49

-200 m. brasse : Erani Maihi (OLP) 3’ 12’’ 78

-50 m. dos : Hereiti Moro (OLP) 33’’ 41

-50 m. papillon : Heimaruiti Bonnard (OLP/CPP) 29’’ 22

-100 m. 4 nages : Déotille Videau (CNP/CPP) 1’ 06’’ 82 (Record de Polynésie)



MESSIEURS

-200 m. NL : Keha Desbordes (OLP/CPP) 1’ 54’’ 87

-1500 m. NL : Naël Roux (CNP/CPP) 15’ 58’’ 17

-200 m. brasse : Naël Roux (CNP/CPP) 2’ 20’’ 63 (Record de Polynésie)

-50 m. dos : Teiva Gehin (I Mua/CPP) 26’’ 54

-50 m. papillon : Keha Desbordes (OLP/CPP) 24’’ 78

-100 m. 4 nages : Rohutu Teahui (OLP/CPP) 58’’ 89 (Records 15/16/17/18 ans)

Rédigé par Patrice Bastian le Mardi 5 Mars 2024 à 13:03