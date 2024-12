Natation – I Mua remporte les Interclubs

Tahiti, le 2 décembre 2024 - La piscine Pater a accueilli samedi et dimanche les Interclubs toutes catégories 2024 en bassin de 25 mètres. Le club de I Mua a réalisé le meilleur total chez les dames, l’Olympique de Pirae s’imposant chez les messieurs. Succès au classement général final de I Mua devant l’Olympique de Pirae et le Cercle des nageurs de Polynésie. Keha Desbordes (OLP) a battu un record de Polynésie.



Forte affluence ce week-end à la piscine Pater avec le Challenge animation qui a mis en scène des nageurs débutants samedi en début d’après-midi, les Interclubs toutes catégories réunissant 180 nageurs samedi et dimanche et les Interclubs Avenirs (moins de 11 ans) mettant en scène 68 nageurs dimanche matin. Affluence dans le bassin donc, mais aussi autour et en tribune, les Interclubs ayant vocation à générer une forte ambiance.



Quatre clubs étaient en lice lors des Interclubs toutes catégories : I Mua, l’Olympique de Pirae (OLP), le Cercle des nageurs de Polynésie (CNP) et Fenua Sauvetage Natation (FSN). Sept équipes étaient engagées chez les dames et onze chez les messieurs, chaque équipe étant composée de dix membres. L’OLP était représenté en force avec un total de huit équipes.



Le club vainqueur est déterminé par l’addition des points hommes + femmes pour chaque équipe. Les Interclubs, compétition d’audience régionale mais aussi nationale dans la mesure où toutes les régions françaises métropolitaines et d’outre-mer organisaient leur réunion ce week-end, engendrent un classement national qui sera publié dans la semaine. Les nageurs sont particulièrement motivés pour défendre les couleurs de leur club à l’exemple de Rainui Teriipaia, l’un des champions marquants de l’histoire de la natation locale qui a renoué avec la compétition à 41 ans et qui a démontré qu’il avait de beaux restes en s’imposant sur 100 mètres brasse pour capitaliser des points pour I Mua. Plusieurs courses ont entraîné des chronos intéressants, mais une seule d’entre elles a été marquée par une performance de référence. Elle est l’œuvre de Keha Desbordes (OLP), qui a amélioré le record de Polynésie en petit bassin du 200 mètres dos en 2’ 06’’ 86.

Les Championnats de France juniors puis benjamins imminents



Keha Desbordes a contribué au succès de l’OLP chez les garçons, mais I Mua, emmené notamment par Vaihau Taumihau-Gatien et Ragihei-Kura Timo, a dominé chez les dames en totalisant un nombre de points qui a permis au club d’inscrire son nom au palmarès des Interclubs 2024. Cela faisait un certain nombre d’années que I Mua n’avait plus été à pareille fête.



La natation locale a bouclé ce week-end son programme 2024 à Tahiti mais son élite et ses meilleurs benjamins n’en restent pas moins sous pression car ils doivent participer prochainement aux Championnats de France de leur catégorie d’âge. Heimaruiti Bonnard, Déotille Videau et Enoa Vial se sont qualifiés pour les Championnats de France juniors en petit bassin qui ont lieu à partir de jeudi et jusqu’à lundi prochain à Massy en banlieue parisienne. Ils y seront rejoints par Rohutu Teahui et Naël Roux qui nagent désormais en métropole. Tous se préparent actuellement à l’Insep sous la supervision de Kevin Maupin, le responsable du Centre de performance polynésien (CPP). Des podiums voire des titres sont envisageables.



Suivront les Championnats de France benjamins programmés du 12 au 14 décembre à Dunkerque. Dix jeunes nageurs tahitiens issus des clubs de I Mua, de l’OLP et du CNP ont réalisé les temps de qualification, ce qui constitue un record pour la natation du Fenua. Certains d’entre eux sont partis dimanche en compagnie de Sylvain Roux, le directeur technique de la Fédération tahitienne de natation pour rejoindre le Creps de Châtenay-Malabry situé aux portes de Paris. Difficile d’émettre des pronostics chez les benjamins, mais il y a du potentiel et celui-ci pourrait entretenir la bonne dynamique de la natation tahitienne constatée dans les événements nationaux et internationaux ces dernières années.



Patrice Bastian





Résultats



Les classements par équipes

Dames (7 équipes)

1. I Mua 1 11 748 pts

2. OLP 1 10 485 pts

3. CNP 1 9 028 pts

Messieurs (11 équipes)

1. OLP 1 13 445 pts

2. I Mua 1 12 672 pts

3. CNP 1 10 480 pts

Clubs (Dames + Messieurs)

1.I Mua 24 420 pts

2. OLP 23 930 pts

3. CNP 19 508 pts

4. FSN 10 245 pts

Rédigé par Patrice Bastian le Lundi 2 Décembre 2024 à 15:45 | Lu 110 fois