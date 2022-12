Natation : Des Championnats de Polynésie remarquables

Tahiti, le 5 décembre 2022 - L’élite jeune s’est distinguée lors des Championnats de Polynésie 25 mètres qui se sont déroulés de vendredi à dimanche à la piscine Pater en battant une multitude de performances de référence. Naël Roux a égalé le record individuel en championnat de Polynésie en décrochant 11 titres.



La natation locale dispose d’une génération performante chez les jeunes et cela s’est encore confirmé lors des Championnats de Polynésie en petit bassin organisés pendant trois jours à Pater. Et l’élite jeune n’est pas seulement performante dans le contexte local mais aussi au niveau national. Rappelons que les jeunes pépites tahitiennes s’étaient distinguées lors des Championnats jeunes et juniors aux mois de juin et juillet tant en bassin qu’en eau libre. On ne cesse de mettre en avant la bonne dynamique de la natation locale au fil des compétitions et le bilan des Championnats de Polynésie de ce week-end en est une parfaite illustration.



Sylvain Roux, le directeur technique de la FTN et responsable du Centre de performance polynésien (CPP) nous a fait part de son analyse : “Il faut déjà souligner la forte participation aux championnats avec 150 nageurs en lice. Ensuite, ces championnats ont été riches en performances de valeur chez les jeunes mais cela n’est plus une surprise car on dispose d’une génération intéressante chez les 13/16 ans, plus particulièrement chez les garçons, et avec un peu moins de densité chez les filles. La mise en place du CPP a incontestablement amené un plus au niveau de la dynamique mais c’est un outil supplémentaire qui vient en complément du travail effectué dans les clubs. Les années à venir semblent très encourageantes pour la natation locale. Après, à la fédération et aux clubs de faire en sorte que cela perdure”.



Nael Roux, Rohutu Teahui et Déotille Videau en exergue



Ils ont été nombreux à se distinguer lors des Championnats de Polynésie, voir à cet effet l’encadré que nous consacrons aux chronos de référence. On ne peut tous les cités et on retiendra parmi la multitude de bonnes performances, celles de Déotille Videau qui a battu deux records de Polynésie à seulement 13 ans sur 200 m. dos (2’ 26’’ 57) et 400 m. 4 nages (5’ 08’’ 19). Rohutu Teahui quant à lui a encore amélioré la meilleure performance française des 13 ans sur 50 m. dos en 27’’ 88 et a également établi la meilleure performance tahitienne des catégories 13 à 17 ans sur 200 m. dos en 2’ 10’’ 49.



Et que dire de Naël Roux qui a trusté les titres de champion de Polynésie en décrochant 11 médailles d’or entre courses individuelles et relais, égalant ainsi le record de Poerani Bertrand en 2019. Le nageur du CNP et du CPP est affûté avant son départ pour les Championnats de France juniors auxquels il participera du 17 au 21 décembre à Massy en région parisienne. Il y visera des podiums chez les 16 ans, principalement sur 400, 800 et 1 500 m. NL. A noter également la bonne moisson de médailles d’or de Heimaruiti Bonnard et Ragihei-Kura Timo chez les dames, ainsi que celles d’Hugo Lambert et Teiva Gehin chez les messieurs. I Mua et le CNP se sont partagé les titres en relais.



C’est la trêve désormais pour la natation locale dont le calendrier redémarrera les 14 et 15 janvier à l’occasion d’un meeting qui marquera la venue d’une délégation calédonienne, ceci dans le cadre des échanges renforcés entre les natations tahitiennes et calédoniennes.

Chronos de référence en bassin de 25 mètres Record de Polynésie

- Déotille Videau (CNP/CPP) : 200 m. dos en 2’ 26’’ 57, 400 m. 4 nages en 5’ 08’’ 19

- I Mua (T. Gehin, P. Bertrand, T. Oopa, H. Bertrand) : 4 x 50 m. 4 nages mixte en 1’ 55’’ 97



Meilleure Performance française

- Rohutu Teahui (CNP/CPP) : MPF 13 ans garçons au 50 m. dos en 27’’ 88



Meilleure Performance Régionale

- Ragihei-Kura Timo (I Mua/CPP) : MPR 12 ans filles au 1500 m. NL en 19’ 58’’ 89, au 50 m. brasse en 36’’ 80, au 100 m. brasse en 1’ 19’’ 55, au 200 m. brasse en 2’ 53’’ 35

- Déotille Videau (CNP/CPP) : MPR 13 ans filles au 50 m. dos en 31’’ 46, au 100 m. 4 nages en 1’ 09’’ 24, au 200 m. 4 nages en 2’ 28’’ 58

- Heimaruiti Bonnard (OLP/CPP) : MPR 13 ans filles au 50 m. NL en 28’’ 20, au 50 m. papillon en 30’’ 09, au 100 m. papillon en 1’ 07’’ 97, au 100 m. 4 nages en 1’ 12’’ 13

- Rohutu Teahui (CNP/CPP) : MPR 13 ans garçons au 100 m. NL en 55’’ 79, au 200 m. NL en 2’ 02’’ 31, au 200 m. 4 nages en 2’ 21’’ 32, MPR 13/14/15/16/17 ans au 200 m. dos en 2’ 10’’ 49

- Enoa Vial (CNP/CPP) : MPR 13 ans au 800 m. NL en 9’ 08’’ 08, au 1500 m. NL en 17’ 33’’ 26

- Teherearii Oopa (I Mua) : MPR 14 ans garçons au 50 m. dos en 27’’ 66, au 100 m. papillon en 59’’ 82, MPR 14 et 15 ans au 50 NL en 24’’ 33

- Sosthène Videau (CNP/CPP) : MPR 15 ans garçons au 100 m. brasse en 1’ 08’’ 51, au 200 m. brasse en 2’ 27’’ 73

- Naël Roux (CNP/CPP) : MPR 16/17 ans garçons au 200 m. brasse en 2’ 25’’ 90



Qualification aux Championnats de France en eau libre 2023

- Déotille Videau (CNP/CPP) : 9’ 48’’ 08 au 800 m. NL

- Enoa Vial (CNP/CPP) : 17’ 33’’ 26 au 1500 m. NL

Les champions de Polynésie DAMES

-50 m. NL : Heimaruiti Bonnard (OLP/CPP) 28’’ 20

-100 m. NL : Heimaruiti Bonnard (OLP/CPP) 1’ 00’ 81

-200 m. NL : Heimaruiti Bonnard (OLP/CPP) 2’ 13’’ 51

-400 m. NL : Heimaruiti Bonnard (OLP/CPP) 4’ 48’’ 37

-800 m. NL : Déotille Videau (CNP/CPP) 9’ 48’’ 08

-1500 m. NL : Ragihei-Kura Timo (I Mua/CPP) 19’ 58’’ 89

-50 m. brasse : Poerani Bertrand (I Mua) 34’’ 27

-100 m. Brasse : Ragihei-Kura Timo (I Mua/CPP) 1’ 19’’ 55

-200 m. brasse : Ragihei-Kura Timo (I Mua/CPP) 2’ 53’’ 35

-50 m. dos : Déotille Videau (CNP/CPP) 31’’ 46

-100 m. dos : Déotille Videau (CNP/CPP) 1’ 08’’ 71

-200 m. dos : Déotille Videau (CNP/CPP) 2’ 26’’ 57

-50 m. papillon : Heimaruiti Bonnard (OLP/CPP) 30’’ 09

-100 m. papillon : Heimaruiti Bonnard (OLP/CPP) 1’ 07’’ 97

-200 m. papillon : Ragihei-Kura Timo (I Mua/CPP) 2’ 38’’ 32

-100 m. 4 nages : Déotille Videau (CNP/CPP) 1’ 10’’ 21

-200 m. 4 nages : Déotille Videau (CNP/CPP) 2’ 29’’ 90

-400 m. 4 nages : Déotille Videau (CNP/CPP) 5’ 08’’ 19

-4 x 50 m. NL : I Mua 1’ 57’’ 04

-4 x 100 m. NL : OLP 4’ 18’’ 68

4 x 50 m. 4 nages : I Mua 2’ 08’’ 03



MESSIEURS

-50 m. NL : Hugo Lambert (CNP) 23’’ 14

-100 m. NL : Hugo Lambert (CNP) 51’’ 00

-200 m. NL : Naël Roux (CNP/CPP) 2’ 00’’ 06

-400 m. NL : Naël Roux (CNP/CPP) 4’ 22’’ 16

-800 m. NL : Naël Roux (CNP/CPP) 8’ 59’’ 94

-1500 m. NL : Naël Roux (CNP/CPP) 17’ 16’’ 80

-50 m. brasse : Naël Roux (CNP/CPP) 30’’ 83

-100 m. brasse : Teiva Gehin (I Mua/CPP) 1’ 07’’ 05

-200 m. brasse : Naël Roux (CNP/CPP) 2’ 25’’ 90

-50 m. dos : Teiva Gehin (I Mua/CPP) 26’’ 91

-100 m. dos : Teiva Gehin (I Mua/CPP) 1’ 00’’ 17

-200 m. dos : Rohutu Teahui (CNP/CPP) 2’ 10’’ 49

-50 m. papillon : Hugo Lambert (CNP) 24’’ 93

-100 m. papillon : Hugo Lambert (CNP) 55’’ 56

-200 m. papillon : Naël Roux (CNP/CPP) 2’ 17’’ 95

-100 m. 4 nages : Hugo Lambert (CNP) 58’’ 43

-200 m. 4 nages : Naël Roux (CNP/CPP) 2’ 10’’ 70

-400 m. 4 nages : Naël Roux (CNP/CPP) 4’ 49’’ 12

-4 x 50 m. NL : I Mua 1’39’’ 52

-4 x 100 m. NL : CNP 3’ 42’’ 59

-4 x 50 m. 4 nages : CNP 1’ 50’’ 50

MIXTE

-4 x 50 m. 4 nages : I Mua 1’ 55’ 97

