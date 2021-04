Natation : De nouvelles qualifications et une meilleure performance à Pater

Tahiti, le 26 avril 2021 - Le troisième meeting 25 mètres de la saison s'est tenu, dimanche, à la piscine de Pater. L'occasion pour certains talents de valider de nouvelles qualifications pour les championnats de France jeunes. Heimaruiti Bonnard a réalisé les minimas sur le 400 nage libre, Déotille Videau s'est qualifiée pour le 200 papillon et Vaihau Taumihau-Gatien sur le 50 dos. A noter également la meilleure performance régionale sur le 50 dos de Teiva Gehin.



Un nouveau week-end de natation riche en performances. A l'occasion du troisième meeting 25 mètres de la saison, qui s'est tenu dimanche à la piscine de Pater, certains jeunes talents des bassins polynésiens en ont profité pour enrichir leur programme de nage pour les prochains championnats de France jeunes (11 à 14 ans) prévus en juillet prochain. Les jeunes filles ont été particulièrement brillantes.



Ca a été le cas pour Heimaruiti Bonnard, 12 ans, qui a validé dimanche une nouvelle qualification pour les championnats de France, en réalisant les minimas sur le 400 mètres nage libre avec un chrono de 4'55"65. Rappelons que Bonnard était déjà qualifiée sur trois autres distances : le 50 et le 100 nage libre et le 200 papillon.



Déotille Videau, 12 ans, du Cercle des nageurs de Polynésie (CNP) a été une nouvelle fois performante. Déjà qualifiée sur le 200 brasse, l'intéressée a étoffé, dimanche, son programme de course pour les championnats de France en décrochant une qualification sur le 200 papillon grâce à un chrono de 2'57"37.



Et enfin Vaihau Taumihau-Gatien, 13 ans, de l'Olympique de Pirae (OLP) n'était pas en reste aussi. La jeune fille a signé un chrono canon sur le 50 dos en 33"18 pour valider elle aussi une qualification pour les championnats de France.



A noter également la meilleure performance régionale chez les 18 ans de Teiva Gehin. Le nageur de I Mua Natation l'a réalisé sur le 50 dos en signant un temps de 27"09.

Prochain rendez-vous pour les nageurs, ce week-end déjà à la piscine de Tipaerui pour une nouvelle édition de la Coupe Guy d'Esposito et du troisième meeting 50 mètres.