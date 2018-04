Natation/Crossfit - Cross'Nat Contest : Un événement qui allie natation et crossfit

L’Olympique de Pirae (OLP) est un des principaux clubs de natation de Polynésie, avec Imua natation et le Cercle des nageurs de Polynésie. Après avoir organisé en juin 2016 une compétition pluri-disciplinaire alliant Sup, prone et natation, l’OLP avait proposé en février 2017 une compétition de sauvetage sportif. Le club continue de se diversifier en proposant cette fois-ci une compétition qui allie natation et crossfit, en association avec le club Crossfit Varua présidé par Manu Buchin.



La compétition intitulée « Coss’Nat Contest 2018 » est une épreuve par équipe de trois avec obligatoirement une fille par équipe, elle rassemble deux disciplines sportives, la natation et le cross fit (fitness et musculation). Son objectif est de promouvoir les deux sports mais aussi de donner une occasion aux sportifs de repousser leurs limites.



Le parcours



Les séries sont organisées comme un WOD (= série d’exercices à enchaîner sur un temps, un nombre de tours ou un nombre de répétitions données). En crossfit, chaque sportif de chaque équipe de trois doit effectuer le parcours suivant : 20 mètres de natation / un exercice de crossfit / 20 mètres Natation, avant de donner le relais à son camarade qui va faire le même trajet avec le même exercice de crossfit.



Une fois que l’équipe complète a terminé le premier exercice de crossfit (par exemple des pompes) et l’aller-retour en natation, chaque sportif repart en natation pour un nouvel exercice de crossfit (par exemple des squats) et revient en natation donner le relais à son camarade, jusqu’au dernier exercice prévus pour la catégorie (entre quatre et cinq exercices).



Dans le cas où le sportif d’une équipe n’est pas en mesure de finir ses répétitions sur l’exercice de crossfit, les juges ajouteront au sportif suivant de la même équipe le nombre de répétitions manquées. Une équipe pourra s’exposer à des pénalités de temps, le cas échéant. (voir règlement complet)