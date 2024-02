Nat peut passer en dépression tropicale forte

Météo. La dépression tropicale, baptisée désormais Nat, gagne en intensité et poursuit sa route vers le sud-est. Elle devrait légèrement se renforcer à l’approche du territoire.





Hier matin, la dépression tropicale modérée DT06F a été baptisée Nat par les services météorologique de Fidji, informait un communiqué de MétéoFrance tombé à 11 heures.



La dépression tropicale modérée NAT était positionnée à 14h par 15 Sud et 160 Ouest, en se déplaçant vers l'ESt-Sud-Est à une vitesse de 25 km/h.



Elle devrait légèrement se renforcer à l’approche du territoire. Elle pourrait temporairement atteindre le stade de Dépression Tropicale Forte dans la nuit de lundi à mardi, un affaiblissement du système étant prévu ensuite, à partir de mardi soir.



Avec un déplacement plus lent que prévu, Nat devrait circuler au Sud de Mopelia mardi, puis successivement au Sud des Iles-sous-le-Vent et des Iles du Vent mercredi et jeudi.

MétéoFrance a placé l’atoll de Mopelia hier soir en vigilance orange pour les vents violents. L’archipel de la Société restait en vigilance orange pour risque de fortes pluies. Cette vigilance est dissociée des effets induits par la dépression tropicale « NAT ».



La dégradation pluvieuse restait d'actualité hier soir pour l’archipel de la société avec des précipitations qui devaient gagner en fréquence et en intensité dans la soirée pouvant laisser craindre des cumuls importants de pluie à l'origine de crues ou d'inondations ponctuelles.



Hier soir, le haut-commissariat encourageait les populations à limiter ses déplacements, se mettre à l’abri et mettre en garde les personnes fragiles (enfants, personnes âgées), ne pas s’engager sur les routes ou chemins inondés à pied ou en véhicule (un véhicule de type 4x4 peut être emporté par une hauteur de 30 cm d’eau), ne pas s'approcher des rivières en crue, ni des caniveaux situés le long des routes, qui peuvent se transformer en torrent et ne pas entreprendre de sorties (randonnées et autres activités de loisirs) sur les hauteurs ainsi qu’en mer.

Des perturbations sur les vols, en mer, et dans les écoles Depuis lundi matin, de nombreuses perturbations ont déjà été notées. Des vols d’Air Tahiti en direction des Raromatai ont du faire demi-tour, l’Apetahi express a annulé deux rotations et le Taporo a lui-aussi préféré ne pas prendre la mer.

Hier soir, la commune de Moorea décidait de fermer ses écoles pour la journée de mardi. "Toutes les écoles du 1er degré de Moorea et Maiao (maternelles, élémentaires et primaires) ainsi que le CJA de Vaiare seront fermées. Leur réouverture est prévue mercredi. En revanche, les collèges (Paopao et Afareaitu) ainsi que le lycée agricole d’Opunohu ne sont pas concernés par cette fermeture et accueilleront les élèves comme d’habitude."

Rédigé par Bertrand PREVOST le Lundi 5 Février 2024 à 17:56 | Lu 691 fois