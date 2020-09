Narii Pou et "Ma vision de l'écomobilité"

Narii Pou est le grand gagnant du jeu concours écomobilité au fenua. La vidéo du jeune homme postée sur la page facebook de la Direction des transports terrestres a été vue plus de 20 000 fois. "Il a traduit concrètement la vision polynésienne de ce qu'un citoyen peut attendre, peut avoir au fenua, de l'écomobilité" nous assure le directeur de la DTT Lucien Pommiez.



"Un fenua sans voitures ? Sans pollution ?", "Tu soutiens l’éco-mobilité ? Tu aimerais changer le monde ? Commence par ton île !" ou encore "L’écomobilité, ça te parle ? T'as des idées pour faire bouger les choses ? Tu ferais quoi sur ton île ?" tels sont quelques-uns des slogans de la Direction des transports terrestres pour inciter les jeunes et moins jeunes à participer à leur jeu-concours vidéo qui a débuté le 26 août dernier et a pris fin le 22 septembre avec la remise des prix. Il suffisait juste aux participants de "proposer des solutions pragmatiques, locales ou ludiques à l'usage de la voiture" et de donner leur vision de la mobilité durable au fenua.



La DTT a comptabilisé plus d'une vingtaine de participants. Et le grand gagnant est Narii Pou avec sa chanson "Ma vision de l'écomobilité". "Il a traduit concrètement la vision polynésienne de ce qu'un citoyen peut attendre, peut avoir au fenua, de l'écomobilité. Donc il s'est vraiment approprié en nous montrant différentes facettes de l'écomobilité en Polynésie et aussi avec les canaux de ce que les jeunes font sur les réseaux sociaux pour communiquer avec des chansons, des chorégraphies et surtout une vidéo avec une pointe d'humour" nous assure le directeur de la DTT Lucien Pommiez.



Pour continuer l'écomobilité, d'ici la fin de l'année des applications devraient voir le jour pour suivre en temps réel l'arrivée des bus ou encore la possibilité d'acheter via un site internet des titres de transport.