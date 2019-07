Narii Faugerat décoré, Leïana Faugerat consule du Japon

PAPEETE, le 4 juillet 2019 – Consul honoraire du Japon depuis 1999, Narii Faugerat a passé la main à sa fille Leïana le 1er mai dernier. Il a été décoré mercredi soir à Papeete dans l’ordre du Soleil Levant, par le premier secrétaire de l’ambassade du Japon à Paris.



Premier consul honoraire du Japon en Polynésie française en 1999, l’homme d’affaires et juge consulaire au tribunal de commerce, Narii Faugerat, a décidé de quitter ses fonctions de représentant administratif du pays du Soleil-Levant au fenua. Depuis le 1er mai, ce n’est autre que sa fille, Leïana Faugerat, qui officie au poste de consule honoraire du Japon pour la Polynésie. La directrice adjointe de Nippon Auto Moto et directrice de Miss Tahiti représentera donc désormais les intérêts des ressortissants japonais de passage en Polynésie.



Mercredi soir, le premier secrétaire de l’ambassade du Japon à Paris, Masahiro Fujikawa, a officialisé la passation à l’occasion d’un cocktail organisé au Vahinerii Tea House, propriété de la famille Faugerat. A cette occasion, le dignitaire a remis à Narii Faugerat l’ordre du Soleil-Levant « rayon d’or en sautoir », première décoration créée par le gouvernement japonais et plus haute distinction nipponne.