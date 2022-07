Narai Atger le plus costaud à l'Anset Race

Tahiti, le 16 juillet 2022 - Narai Atger a remporté, samedi, l'Anset Race, course de V1 marathon entre Taaone et Muriavai, soit 23 km. Le Shellien a bouclé le parcours l'aller-retour entre Pirae et Mahina en 1h22'01 et a devancé d'un vingtaine de secondes son partenaire de club, Charles Teinauri. Le podium de la course est complété par Kevin Kouider. Chez les dames on note la victoire de Marguerite Temaiana et chez les juniors, Keoni Sulpice l'a emporté.



A une semaine du Super 'Aito, l'Anset Race, organisée ce samedi, faisait office de mise en bouche et de derniers tests pour les rameurs. Un parcours aller-retour de 23 km entre Taaone et la baie de Muriavai, à Mahina. Et il y avait du beau monde sur la ligne de départ sur la plage de Aorai Tini Hau. Chez les séniors homme, la catégorie reine, parmi les 57 inscrits on retrouvait notamment le récent vainqueur du Te 'Aito, Hititua Taerea. Avec lui les Shelliens étaient évidemment de la partie, avec Narai Atger en tête, troisième du 'Aito et deuxième derrière Taerea au Heiva va'a. Les rameurs du Team Air Tahiti Va'a, Hotuiterai Poroi et Kyle Taraufau notamment, du Team OPT et d'EDT Va'a complétaient un beau plateau de champion pour l'édition 2022 de l'Anset Race.

Narai Atger en tête de bout en bout Sur un plan d'eau calme entre Taaone et Mahina balayé par un petit vent de sud-est, la course a été dominée par Narai Atger. Le natif de Taha'a a été quasiment en tête de bout en bout du parcours. Le Shellien était le premier à atteindre la Pointe Vénus, après un peu plus de 30 minutes de course, avec déjà une cinquantaine de mètres d'avance sur un groupe de six rameurs constitué de Hititua Taerea, Charles Teinauri, Kevin Kouider, Hotuiterai Poroi, Taputea Tehetia et de Raihere Tevaerai.



Puis dans la descente vers la passe de Taaone, Atger n'a pas été inquiété et a conservé son avance pour l'emporter en 1h22'01. A une vingtaine de secondes, son partenaire à Shell Va'a, Charles Teinauri, a pris la deuxième place. Et Kevin Kouider s'est lui classé troisième de la course à moins de 30 secondes du vainqueur. A noter une nouvelle fois le tour de force des jaunes de Fare Ute qui ont placés quatre rameurs dans le top 10.



Dans les autres catégories, chez les juniors, le jeune espoir de Shell Va'a, Keoni Sulpice, s'est imposé en 1h25'18 et a devancé de plus de 2 minutes, Rony Tama. Temauiarii Tauraa a complété le podium chez les juniors. Et chez les dames, avec seulement cinq inscrites, la course a été dominée par l'expérimentée Marguerite Temaiana. Rendez-vous désormais pour les rameurs, le samedi 23 juillet du côté de Tautira pour le Super 'Aito.

