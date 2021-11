Narai Atger et les Shelliens survolent le Défi OPT

Tahiti, le 30 octobre 2021 – Timide reprise ce samedi pour le va'a avec seulement 25 rameurs inscrits en séniors hommes pour le Défi OPT, course de 18 km entre Taaone, Papeete et Arue. A l'arrivée un beau tir groupé pour Shell Va'a qui a placé six de ses 'aito aux six premières places et la victoire à la clé pour Narai Atger qui a devancé Taaroa Dubois et Raihere Tevaearai. Chez les dames on note le succès de Vaimiti Maoni et en juniors de Kéoni Sulpice, sociétaire également de Shell Va'a.



Difficile retour à la compétition pour les 'aito du va'a. Seulement 25 rameurs en séniors hommes ont pris le départ, samedi à Taaone, du Défi OPT. A la Ihilani Hoe, dernière course à s'être tenue avant les quatre semaines de confinement, on recensait 80 inscrits. Dans les autres catégories peu d'engouement également pour la reprise, avec six inscrits chez les dames et six également en juniors.



Les absents ayant toujours tort, il y a avait tout de même du beau monde sur la plage de Aorai Tini Hau. Si les Steeve Teihotaata, Kevin Céran-Jérusalémy, Kyle Taraufau ou encore Hotuiterai Poroo ont fait l'impasse, les Shelliens eux étaient bien de la partie. "Il faut rester mobiliser il y a encore des courses qui restent au calendrier", avait indiqué David Tepava, barreur et coach de l'équipage de Fare Ute. Face à ses neuf protégés, on retrouvait des rameurs de Pirae Va'a, avec Charles Taie et Kevin Kouider, du Team OPT, avec Manarii Florès ou encore Lono Teururai, d'EDT Va'a. Au programme pour les 'aito un parcours de 18 km, entre Taaone, la passe de Papeete et le tombeau du Roi et une arrivée jugée sur la plage de Aorai Tini Hau.



Huit Shelliens dans le top 10



Le départ a été donné peu avant midi. Et les conditions météo, un soleil au zénith, peu de vent et une toute petite houle, ont du faire mettre à rude épreuve les organismes. Ce qui n'a pas empêcher pour autant les Shelliens de régner en maitre sur la course. En tête quasiment de bout en bout, la victoire s'est jouée dans les derniers mètres avec un duel entre Narai Atger et Taaroa Dubois. Un face à face qui a tourné à l'avantage du natif de Taha'a et qui bouclait les 18 km en 1h24'13. A une dizaine de secondes du vainqueu, on retrouvait donc Taaroa Dubois, deuxième. Et pour la troisième place, un duel encore de Shelliens qui a vu Raihere Tevaearai prendre le meilleur sur Brice Punuataahitua.



Derrière Tevaearai et Punuataahitua, deux autres de leurs partenaires, Ritchy Labbeyi, cinquième, et Sly Ly Sao, sixième, complétaient le jolie tir groupé de Shell Va'a avec six rameuraux six premières place de la course. Manarii Florès, septième, a cassé cette série. Mais à la huitième et neuvième place on retrouvait encore deux sociétaire des jaunes de Fare Ute, avec Erimereta Tautu et Taputea Tehetia. Shell Va'a plaçait ainsi huit de ses rameurs dans le top 10 de la course. Certes il manquait du monde, mais c'est néanmoins une nouvelle démonstration de force de la part de David Tepava et de ses protégés.



Dans les autres catégories, on note la victoire chez les dames de Vaimiti Maoni qui a bouclé le parcours de 12 km en 1h04'50 et devancé Aurélie Laplane et Orianne Grillet. Du côté des juniors, un jeune espoir de Shell Va'a s'est également illustré, avec la victoire de Keoni Sulpice en 54'04. L'intéressé a devancé son partenaire, Tauhere Pirato et Samuel Florès. Prochain rendez-vous pour les rameurs, le 13 novembre, toujours à Aorai Tini Hau, pour le Vini Va'a Festival et une course V6 marathon entre Taaone et Mahina.

Rédigé par Désiré Teivao le Samedi 30 Octobre 2021 à 17:30