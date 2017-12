Nape Ora offre du matériel vidéo pour les enfants hospitalisés

PAPEETE, le 7 décembre 2017- C’était un peu Noël avant l’heure mercredi dans le service de Pédiatrie du Centre Hospitalier de Polynésie française. L’association Nape Ora, qui signifie lieu vivant, a offert un kit complet de matériel vidéo pour les enfants hospitalisés au Centre hospitalier de Polynésie française.



Ecran, rétroprojecteur, home cinéma… il s’en fallait de peu mercredi pour que la petite salle de l’hôpital, baptisée Nape Ora, et qui fait office habituellement de salle de classe, ne se transforme en un grand multiplex de cinéma !

« C’est le professeur des écoles à l’hôpital, Isabelle Huioutu, qui nous a suggéré d’acheter du matériel audiovisuel et nous avons trouvé l'idée bonne. L’association collabore depuis des années avec l’hôpital, notre volonté depuis notre création en 1998 est d’aider le plus possible ces enfants hospitalisés. Nous faisons assez régulièrement des actions pour récolter des financements afin d’organiser des manifestations, mettre en place des ateliers ou acheter des équipements pour la salle » , précise avec enthousiasme le président de l’association, George Puchon qui fait vivre avec un petit noyau de fidèles Nape Ora.



Le financement de ce matériel a été rendu possible grâce à la générosité du groupe d’AG2R La Mondiale. « Nous étions à la recherche d’une association et nous avons opté pour Nape Ora qui travaille en faveur des enfants à l’hôpital. Nous leur avons offert un chèque de 300 000 frs pour qu’ils puissent réaliser ce projet. Nous avons le désir de diversifier des actions de solidarité. Bien sûr, nous serons très attentifs à la qualité des différents dossiers » , explique la responsable d’AG2R La Mondiale, Noëlla Cheneson, pour qui ces actions sont l’expression « des valeurs de solidarité d’AG2R La Mondiale » .