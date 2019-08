Nantes: Gourcuff, un coach pour éteindre l'incendie

Nantes, France | AFP | jeudi 08/08/2019 - C'est la surprise du jour sur le mercato français... et breton: après Lorient et Rennes, Christian Gourcuff va diriger Nantes, avec un rôle de pompier taillé sur mesure, dans un contexte brûlant autour du club de Ligue 1.



Le feu couvait chez les Canaris depuis les dernières semaines du mandat de Vahid Halilhodzic, parti vendredi. A un poste qui a consumé six techniciens depuis 2016, Gourcuff, 64 ans, a l'expérience nécessaire pour apporter de la sérénité à un club qui en manque - à trois jours du début du Championnat.

"Le FC Nantes a toujours représenté quelque chose pour moi. Par le passé, j'ai failli rejoindre le club mais ça ne s'est pas fait", a déclaré le nouveau coach, qui restait sur une expérience mitigée au Qatar avec le club d'Al-Gharafa.

Le technicien breton sera présenté et prendra ses fonctions en début de semaine prochaine. En attendant, les deux adjoints d'Halilhodzic, Patrick Collot et Cyril Moine, dirigeront les Canaris dimanche à Lille, sur la pelouse du vice-champion de France.

Les deux membres du staff ont aussi décidé de ne pas suivre "Coach Vahid" dans sa prochaine aventure, au Maroc ou ailleurs, après avoir rencontré Gourcuff jeudi en compagnie de Willy Grondin, l'entraîneur des gardiens.

Grand admirateur de Coco Suaudeau et José Arribas, les deux pères fondateurs du "jeu à la nantaise", Gourcuff est devenu le recours idéal après des contacts infructueux avec, entre autres, Luis Fernandez, l'Italien Gennaro Gattuso (Milan) et même, selon une source proche du club jeudi, avec Raymond Domenech, l'ex-sélectionneur des Bleus.

Stéphane Ziani, ancien Canari devenu entraîneur des moins de 19 ans, avait aussi été pressenti pour succéder à Halilhodzic, en tandem avec un grand nom éventuel. Une hypothèse écartée en début de semaine. - W. Kita: "Un entraîneur que je désirais" -

Natif de Hanvec (Finistère), Gourcuff va donc reprendre son tour de l'Ouest. Il a déjà dirigé le FC Lorient (1991-2001, puis 2003-2014), où il avait aussi été entraîneur-joueur (1982-1986), et Rennes (2001-2002, puis 2016-2017), où il a brièvement dirigé son fils Yoann.

Ses statistiques sont significatives: près de 20 ans comme joueur (1972-1991), puis 421 matches sur un banc de Ligue 1. A ajouter à deux années comme sélectionneur de l'Algérie (2014-2016) et deux séjours au Qatar.

"Quand je l'ai eu au téléphone, il a eu la gentillesse d'écouter, puis d'accepter", confie le président nantais, Waldemar Kita, pour qui Gourcuff est "l'un des meilleurs techniciens en France, un entraîneur que je désirais depuis plusieurs années".

Les réactions sur les réseaux sociaux, aussi nombreuses que variées, donnent une idée du défi à relever pour Gourcuff, titulaire du précieux diplôme (BEPF) que n'ont pas (encore) Collot - qui a assuré l'intérim depuis le départ d'Halilhodzic - et Moine.

"Ca va faire 20 ans qu'on en parle, de lui", écrit un internaute. "Les caractères sont incompatibles" et "LOL: un mariage Gourcuff/Kita, ça va tenir combien de temps ?", demandent deux autres fans.

"Entraîneur +has been+", écrit même l'un de ses futurs détracteurs, alors qu'un autre pose une question tactique: "Vous avez les joueurs pour avoir la possession (du ballon)? J'en doute".

Avant le déplacement inaugural à Lille, Gourcuff hérite également d'une situation sportive délicate, avec le départ du défenseur central Carlos et celui, probable, du capitaine Valentin Rongier, dans un contexte de contestation du président Kita.

Une chose est sûre: le défi est à la mesure du personnage, séduit par le projet Kita comme Claudio Ranieri et bien d'autres avant lui. Mais saura-t-il durer?