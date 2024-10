Nancy Cavé : “Dessiner est un métier, et tout le monde peut y arriver”

Tahiti, le 8 octobre 2024 - Elle vient présenter le dernier ouvrage qu’elle a illustré : Aito, le petit hippocampe de Bora Bora paru aux Éditions des Mers Australes. Nancy Cavé a plusieurs cordes à son arc puisqu'elle exerce le métier d'illustratrice en freelance, de graphiste pour Canal +. Ses supports de création peuvent être traditionnels ou digitaux avec de nouveaux procédés et outils.



Nancy Cavé est une artiste basée en région parisienne mais qui reste très attachée au Fenua. La Polynésie tient une place importante dans son cœur. Elle a déjà illustré un livre pour les éditions des Mers Australes : Pele, la déesse du feu paru en 2015. Elle est à l'origine des Gifs de 'Ori Tahiti qui circulent massivement sur les réseaux sociaux ainsi que des illustrations des danseuses du Heiva i Tahiti qui ont remporté un grand succès et ont été exposés à la délégation de la Polynésie française à Paris, fin 2023.



Elle revient avec un nouvel ouvrage intitulé Aito, le petit hippocampe de Bora Bora qui paraît lui aussi aux Éditions des mers Australes. Elle le présentera au Salon du livre de Papeete et à celui de Mangareva. En évoquant le thème, elle pense “forcément à la fiction”, mais également à “toutes celles et ceux qui se battent au quotidien comme les parents célibataires ; celles et ceux qui doivent cumuler plusieurs emplois, ou encore qui aident les autres comme les pompiers. Ce sont eux les héros”.



Nancy Cavé a plusieurs cordes à son arc puisqu'elle exerce le métier d'illustratrice en freelance, de graphiste pour Canal +. Elle possède également une petite marque de peluches et accessoires confectionnés à la main au crochet. Ses supports de création peuvent être traditionnels, comme la toile ou le papier qu'elle affectionne pour ses aquarelles et pastels ou digitaux avec de nouveaux procédés et outils.



Elle aime tout particulièrement illustrer des ouvrages jeunesse pour les très jeunes lecteurs. “Les rencontres que j’ai la chance de faire avec eux me le confirment”, rapporte Nancy Cavé qui se réjouit d’être invitée dans les classes de Tahiti mais aussi de Moorea et de Mangareva. “C’est toujours très enrichissant et j’aime parler de mon travail.” Elle reste touchée par l’attachement des tout-petits aux personnages. Elle tient à dire que dessiner n’est pas seulement une activité d’enfants, que cela peut être un métier et que tout le monde peut y arriver.



Les rencontres du Salon :

Samedi 19 octobre

13h30 - 14 heures

Présentation d'ouvrage

Aito, le petit hippocampe de Bora Bora

14h30 - 15h30

Atelier d'illustration Explore le lagon avec Aito et ta lampe-torche magique.



Dédicaces :

14 h - 14 h 30 / 15 h 30 - 16 h 30

Nancy Cavé et Alvane Marae pour Aito, le petit hippocampe de Bora Bora

