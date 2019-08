Nana sac plastique fait ses courses au marché de Papeete

Papeete, le 11 août 2019 - Une quinzaine de membres du collectif Nana sac plastique s'est réuni ce dimanche matin au marché de Papeete pour montrer aux consommateurs et aux vendeurs qu'il existe des alternatives au plastique pour faire ses courses.





Boites réutilisables, grand panier tressé traditionnel, made in Tuamotu, et même un petit panier spécial pour les firi firi, voici le kit écolo de Kihi pour faire ses courses ce matin. La jeune femme a répondu au défi lancé par le collectif Nana sac plastique de faire ses achats au marché de Papeete sans utiliser du plastique ce dimanche.

"Cela fait environ quatre mois que j'ai pris l'habitude de faire mes courses sans plastique. Ce n'est vraiment pas très compliqué, il suffit de prendre quelques bonnes habitudes et après ça marche tout seul. En général, les vendeurs acceptent facilement de vendre leurs produits sans plastique. Et si ce n'est pas possible, comme parfois pour certaines barquettes, alors je ne les prends plus. Je refuse d'acheter si c'est emballé maintenant " , explique la jeune fille, bien déterminée à bannir l'usage du plastique dans ses courses.



Ces "bonnes habitudes", le collectif Nana sac pastique a souhaité les partager avec les consommateurs et les vendeurs du grand marché de Papeete ce matin. "On essaye de sensibiliser les gens à utiliser des alternatives au plastique, pour cela, il faut anticiper un peu avant de faire ses courses. Je laisse dans ma voiture des boites, un panier, des bouteilles en verre réutilisables et je prends ce dont j'ai besoin pour mes achats ", précise Moea, membre du collectif.