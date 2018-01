Naissance par mère porteuse du 3e enfant des Kardashian-West

New York, Etats-Unis | AFP | mardi 16/01/2018 - Le couple Kim Kardashian-Kanye West, parmi les plus célèbres de la planète, a confirmé mardi la naissance de leur troisième enfant, une petite fille née par mère porteuse.



"Elle est là!" a tweeté mardi Kim Kardashian. "Kanye et moi somme heureux d'annoncer l'arrivée de notre merveilleuse petite fille, en bonne santé. Nous sommes incroyablement reconnaissants à la mère porteuse qui a transformé nos rêves en réalité", a-t-elle ajouté dans son message.

La petite fille, dont le nom n'est pas précisé, est née lundi à 0h47, pesant 3,3 kilos, a précisé la star de télé-réalité de 37 ans, suivie par plus de 58 millions de personnes sur Twitter et plus de 106 millions sur Instagram.

En septembre, le site spécialisé TMZ indiquait que la mère porteuse avait reçu la somme de 45.000 dollars.

Le couple formé par la star de télé-réalité et le rappeur a déjà deux enfants, une fille prénommée North, 4 ans, et un garçon prénommé Saint, 2 ans.

Kim Kardashian souffrirait d'un problème au placenta qui a créé de sérieuses complications pendant sa deuxième grossesse et aurait pu mettre sa vie en danger lors d'une troisième, selon le site.

De nombreuses célébrités ont déjà fait appel à des mères porteuses, selon le magazine People, de Sarah Jessica Parker et Matthew Broderick en passant par Michael Jackson, Elton John et la mannequin vedette Tyra Banks.