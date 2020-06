Naissance aux Galapagos de six oiseaux d'une espèce menacée

Quito, Equateur | AFP | mercredi 10/06/2020 - Six oisillons d'une espèce endémique aux couleurs splendides mais en danger d'extinction, le moucherolle vermillon de Darwin (Pyrocephalus nanus), surnommé aussi "l'oiseau sorcier", ont pu voir le jour dans une zone ne comptant plus qu'une quarantaine de couples reproducteurs, a annoncé le Parc national des îles Galapagos.



Les petits passereaux sont nés dans la partie haute de Santa Cruz, l'une des trois îles principales de l'archipel équatorien, patrimoine naturel de l'humanité qui a inspiré la théorie de l'évolution au naturaliste britannique Charles Darwin.



"En termes de conservation, cela signifie pour l'oiseau sorcier que la structure de la population de cette espère augmente de six nouvaux individus dans son territoire et ses zones de vie", explique le directeur du Parc, Danny Rueda, dans une vidéo diffusée mardi par l'organisme.



"L'oiseau sorcier est une espèce qui est en danger d'extinction en raison du faible nombre d'individus sur son territoire", ajoute-t-il, soulignant que le Parc s'est doté d'un programme pour en accroître le nombre.



Ainsi, le Parc s'efforce d'éliminer de ses zones de vie des espèces végétales introduites dans l'archipel, comme le mûrier, qui entravent l'accès des poussins à leur alimentation. Il place également du larvicide dans des endroits choisis à la base des nids pour éviter la prolifération d'une mouche parasite (Philornis downsi) fatale pour les oisillons.



L'oiseau sorcier est considéré comme une espèce endémique des Galapagos depuis 2016 et se retrouve sur plusieurs îles de l'archipel.



Les Galapagos, situées à 1.000 km de la côte équatorienne, doivent leur nom aux tortues géantes qui les habitent. Dotées d'une faune et d'une flore uniques au monde, les îles sont classées par l'Unesco sur sa liste du Patrimoine mondial et font partie de la réserve mondiale de la biosphère.