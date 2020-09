Nael Roux et Kurumanga Ellis se partagent la victoire à l'Open Water de Teva i Uta

Tahiti, le 20 septembre 2020 - Nael Roux, 14 ans, et Kurumanga Ellis, 15 ans, sont arrivés dimanche premiers ex aequo du 5 km en eau libre organisé au Motu Ovini à Papeari. Sur le 3 km c'est Léo Durret, 15 ans, qui s'est imposé.



Les nageurs ont fait leur rentrée dimanche au Motu Ovini à Papeari, pour l'Open Water de Teva i Uta, première des quatre compétitions en eau libre prévues cette saison par la Fédération tahitienne de natation (FTN). Au programme notamment pour les 88 nageurs inscrits, les courses de 5 et de 3 km à effectuer entre le Motu Ovini et le restaurant Gauguin.



Sur la ligne de départ du 5 km, on retrouvait entre autres les jeunes talents du centre d'entrainement fédéral de la natation, comme Lilli Paillisse, Keha Desbordes, Nael Roux, Kurumanga Ellis, ou encore Killian Figard. Les deux derniers cités faisaient office de favoris. Ellis, 15 ans, qui est toujours très à son aise en eau libre, et Figard, 15 ans également, spécialiste des courses de fond et qui a notamment décroché en juillet dernier, les titres du 800 et du 1 500 m nage libre, lors des championnats de Polynésie en grand bassin.



Roux à l'aise avant la remontée d'Ellis



Mais celui qui va mettre d'accord tout le monde sur les quatre premiers kilomètres, c'est Nael Roux, 14 ans, vice-champion de Polynésie du 800 m. Le sociétaire du Cercle des nageurs de Polynésie (CNP) a en effet pris les rênes de la course dès la première boucle, avant de creuser un écart, que l'on pensait définitif, sur ses poursuivants. Mais c'était sans compter sur la détermination de Kurumanga Ellis, de l'Olympique de Pirae (OLP), qui comptait près de 60 mètres de retard sur Roux, avant d'entamer la cinquième et dernière boucle. Et c'est au sprint, après plus d'une heure et sept minutes d'efforts, que les deux jeunes espoirs de la natation tahitienne se sont disputés la victoire. Aucun n'arrivera à prendre l'avantage sur l'autre sur les derniers mètres de la course, et sont finalement déclarés premiers ex aequo de cette première compétition de la saison.



À noter par ailleurs la victoire de Léo Durret (15 ans) sur le 3 km. Le prochain rendez-vous en eau libre est prévu le 21 novembre du côté des Raromata'i, avec une traversée entre Taha'a et Raiatea. En attendant les nageurs se retrouveront en bassin le 26 septembre pour le 'Aito Tahiti.