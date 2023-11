Nael Roux en or sur le 1500 mètres nage libre aux Jeux du Pacifique

Tahiti, le 23 novembre 2023 - Nael Roux a écrasé la concurrence, ce mercredi, en finale du 1500 mètres nage libre. Le nageur du CNP a bouclé ses 30 longueurs de bassin en 16'07"38. A 37 secondes du Tahitien, le Calédonien Baptiste Savignac a pris la médaille d'argent et un autre Polynésien, Enzo Kernivinen a complété le podium.



Deux jours après la médaille d'or de Keha Desbordes sur le 50 mètre dos, l'hymne territorial du fenua a de nouveau résonné, ce mercredi, dans le bassin d'Honiara. Sur la plus haute marche du podium cette fois-ci, Nael Roux. Le nageur du CNP a littéralement survolé la finale du 1500 mètres nage libre en boulant ses 30 longueurs de bassin en 16'07"38. Nael Roux succède ainsi à Rahiti De Vos, médaillé d'or aux Samoa et en Papouasie Nouvelle-Guinée. A la deuxième place on retrouve le Calédonien, Baptiste Savignac, qui a pointé à plus de 30 secondes, 37 pour être plus précis, de Roux. Et la médaille de bronze est revenue également à un nageur tahitien : Enzo Kernivinen qui a réalisé un temps de 17'00"50. Enzo Costa-Lacombe de son côté a terminé cinquième de cette finale du 1500 mètres nage libre.



Moins de réussite en revanche pour les autres nageurs engagés dans des finales ce mercredi. Sur l'épreuve reine du 100 mètres nage libre, Keha Desbordes, chez les hommes, et Heimaruiti Bonnard, chez les dames, se sont tous les deux classés cinquième. Au 100 mètres brasse, Teiva Gehin décroche aussi une cinquième place. Et le relais mixte 4x50 nage libre s'est classé quatrième en finale. Avant la dernière journée de compétition prévue ce jeudi, dans le bassin d'Honiara, la natation polynésienne a décroché un total de 19 médailles.





