Nadia Chibani propose un show "in english"

TAHITI, le 3 décembre 2019 - Après avoir joué deux spectacles humoristiques : "Les Tribulations d’une toquée" et "Les Confessions d’une taravana", Nadia Chibani revient avec "Ommm…". Un spectacle tout en anglais qui reprend ses sujets préférés : les hommes, leur fidélité ou leur infidélité, le rapport homme/femme…



" J’ai créé un tout nouveau one-woman-show ", lance Nadia Chibani, humoriste. Il s’intitule "Ommm…" et est en anglais. " Je veux m’adresser aux anglophones vivant à Tahiti, ainsi qu’à la clientèle touristique des bateaux et hôtels. Ce sera une première à Tahiti : un spectacle de stand-up en anglais ", affirme-t-elle.



Ommm… est à l’attention d’adultes parfaitement anglophones. Nadia Chibani l’a testé devant des Américains qui confirment la nécessité d’un très bon niveau de la langue de Shakespeare pour saisir tout le vocabulaire mais aussi les traits d’humour. " Je travaille sur ce projet depuis longtemps pour y parvenir, il y a notamment un certain nombre de mots d’argot qui ne sont peut-être pas très courants ."



Le spectacle reprend des sujets que Nadia Chibani affectionne : " mon personnage est le même que d’habitude c’est quelqu’un qui est un peu en galère, qui va vivre à Tahiti. Je parle des hommes, de leur infidélité et leur infidélité, du rapport homme/femme… "



Il sera aussi question de religion, de maternité, ou plutôt de non maternité et "du bonheur de ne pas être mère. J’en ai marre qu’on me demande tout le temps pourquoi je ne veux pas d’enfant".



Le spectacle Ommm… présente des tranches de vie, des déceptions et des joies, " en résumé, la vie de galères de Nadia ". C’est un show " sans tabou " qui entraîne le spectateur dans l’univers " déjanté " de l’auteure-interprète.



D’après Nadia Chibani, il parlera à tous ceux qui sont tombés au moins une fois amoureux, " à n’importe quelle personne qui vit sur Terre en fait ".



L’humoriste est arrivée sur le territoire pour présenter un spectacle : Les Tribulations d’une toquée. C’était en 2017." J’ai perdu mes bagages en cours de route, je suis arrivée sans rien à Tahiti, je n’avais aucun accessoires de scène, pas de vêtement, je n’avais même pas une paire de tongs. Je me suis aussi fait voler mon passeport, j’ai décidé de rester et de m’installer ici, plus rien ne me retenait à Paris de toute façon ."



Elle a ensuite écrit et interprété Les confessions d’une taravana qui reprenait les péripéties et la vision amusée de son adaptation de Popa’a dans son nouveau Paradis.