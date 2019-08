N-Calédonie: un homme violent décède après une interpellation à Ouvéa

Nouméa, France | AFP | vendredi 01/08/2019 - Un homme de 38 ans est décédé sur l'île d'Ouvéa en Nouvelle-Calédonie après avoir été interpellé par les gendarmes, appelés par sa famille en raison de son comportement violent, a indiqué vendredi le parquet de Nouméa.



Les faits se sont déroulés jeudi soir dans la tribu kanak de Saint-Paul à Ouvéa où une famille a demandé l'intervention des gendarmes "pour faire cesser les agissements d'un individu excité et violent", selon un communiqué du procureur de la République Alexis Bouroz.

L'homme "s'est jeté sur l'un des gendarmes en lui assénant un coup de poing au visage" alors que les militaires se présentaient à son domicile, escorté par le père du fauteur de trouble.

Le gendarme frappé étant au sol, un de ses collègue a fait usage d'un taser avant que l'individu soit "non sans mal" maîtrisé et menotté avec l'aide d'un habitant de la tribu.

Conduit au dispensaire d'Ouvéa, l'homme a "perdu connaissance" sur le trajet. Il est décédé au dispensaire où il avait été pris en charge par un infirmier et par le médecin, qui a constaté "un arrêt cardio-respiratoire", survenu "après plusieurs tentatives de réanimation".

Une enquête a été ouverte et une autopsie doit être réalisée "afin de déterminer les causes exactes du décès pouvant être éventuellement imputable à une fragilité cardiaque", a-t-on indiqué de même source.