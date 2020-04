N-Calédonie: référendum d'autodétermination a priori maintenu au 6 septembre

Paris, France | AFP | mardi 14/04/2020 - A ce jour, le deuxième référendum sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie "reste fixé au 6 septembre prochain", malgré la crise du coronavirus, a déclaré mardi la ministre des Outre-mer Annick Girardin.



"Les services de l'Etat travaillent d'arrache-pied pour poursuivre les actions de préparation du référendum", a déclaré la ministre pendant son audition par la mission d'information de l'Assemblée nationale, en réponse à une question de la présidente de la commission des lois Yael Braun-Pivet.

"L'ensemble des services sont en mesures de tenir les échéances", a assuré la ministre, "à la faveur d 'un glissement organisé des dates de commission pour les listes (électorales) spéciales" pour le référendum. Le corps électoral pour ce référendum est plus restreint que pour les autres élections, et fait l'objet d'un examen particulier.

Un premier référendum sur l'accession à la pleine souveraineté du territoire a eu lieu le 4 novembre 2018, et s'est traduit par une victoire des partisans du non à l'indépendance avec 56,7% des suffrages. Un accord signé en 1998 prévoit jusqu'à trois référendums au cas où l'indépendance serait rejetée lors des deux premiers.

La Nouvelle-Calédonie est peu touchée par le Covid-19, avec 18 cas. Elle pourrait être le premier territoire français à s'engager dans le déconfinement, puisque les autorités locales, compétentes en matière de santé, ont annoncé un confinement seulement jusqu’au 19 avril.