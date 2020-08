N-Calédonie: prison avec sursis pour l'incendiaire de la case du Sénat coutumier

Nouméa, France | AFP | mardi 11/08/2020 - L'incendiaire de la case kanak du Sénat coutumier, lieu emblématique de Nouvelle-Calédonie, a été condamné mardi à 18 mois de prison avec sursis, lors d'une audience qui a mis en lumière un acte isolé "sans terreau idéologique", a constaté l'AFP.



Le prévenu a expliqué qu'il "avait bu toute la journée" et qu'il avait agi avec "colère" contre sa compagne avec laquelle il s'était disputé et contre le Sénat, qui ne soutenait pas les revendications d'une association de quartier dont il est membre.



Sa peine a été assortie de 200 heures de travaux d'intérêt général et d'une obligation de soin.



Samedi soir, la "grande case" (maison traditionnelle mélanésienne) du Sénat coutumier, assemblée consultative où siègent les représentants des chefferies kanak, a été totalement ravagée par les flammes, suscitant une vive émotion dans l'archipel.



Devant le tribunal correctionnel, ce père de famille de 29 ans, originaire d'une tribu kanak du nord de l'archipel, s'est excusé et a demandé "pardon" pour son geste auprès d'Hippolyte Sinewami, président du Sénat qui s'est porté partie civile.



Ce dernier a exprimé "son indignation et son incompréhension alors qu'on est en train de construire le pays", faisant allusion au référendum sur l'indépendance qui se tiendra 4 octobre en Nouvelle-Calédonie, où un processus de décolonisation progressive est en cours.



Demandant "l'indulgence du tribunal", M. Sinewami a souhaité qu'une "participation à la reconstruction de la case fasse partie de la sentence".



Le procureur Richard Dutot avait réclamé trois ans de prison ferme dont un an avec sursis, qualifiant les faits "de comportement individuel défaillant qui n'a pas de terreau idéologique".



A l'issue du procés, Hippolyte Sinewami a indiqué que "la chefferie, la famille et le clan" dont est issu l'incendiaire avaient demandé à faire "une coutume de pardon" auprès du Sénat, selon les rites kanak.