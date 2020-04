N-Calédonie : les députés dénoncent « l’absence de transparence » dans la gestion du Covid-19

Nouméa, France | AFP | dimanche 04/04/2020 - Les deux députés de Nouvelle-Calédonie ont dénoncé dimanche "l’absence totale" de transparence dans la gestion locale de la crise du Covid-19, après l’annonce de la mise en quarantaine du président du gouvernement.



Chef de l’exécutif collégial de ce territoire français du Pacifique sud, Thierry Santa (LR) a annoncé samedi être en quarantaine pour 14 jours dans un hôtel de Nouméa, après qu’un membre de la cellule de crise du gouvernement a été testé positif au Covid-19.



"Nous ignorons toujours le nom de ce collaborateur, les fonctions qu’il occupait au Centre opérationnel du gouvernement (COG) et avec quelles autorités il a pu être en contact (…) et pendent combien de temps", ont indiqué dans un communiqué Philippe Gomes et Philippe Dunoyer, députés Calédonie ensemble (CE, centre droit). Le chef du groupe CE au Congrès de l’archipel (assemblée législative, ndlr) a lui aussi signé le texte.



Alors que seuls M.Santa et Sonia Backès, présidente de la province sud, ont indiqué être en isolement, les parlementaires se demandent "si toutes les autres personnes ont suivi" cette logique.



"Face à cette absence totale de transparence sur un sujet sanitaire majeur", ils réclament une visioconférence "dès lundi" pour que le bureau élargi du Congrès puisse interroger le président du gouvernement. Ils indiquent également "engager les démarches nécessaires pour une commission d’enquête pluraliste sur la gestion de la crise dès que le contexte le permettra".



La Nouvelle-Calédonie compte actuellement 18 cas de Covid-19.