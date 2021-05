N-Calédonie: le leader kanak Paul Néaoutyine agressé

Nouméa, France | AFP | dimanche 22/05/2021 - Le président indépendantiste de la province nord de Nouvelle-Calédonie, Paul Néaoutyine, a été agressé par un homme en état d'ébriété et a été légèrement blessé, a annoncé samedi le parquet de Nouméa.



Les faits se sont produits le 20 mai à Koné, chef lieu de la province nord, alors que cette figure de la lutte kanak faisait ses courses et qu'un homme en état d'ivresse lui demandait de lui acheter une bouteille d'alcool.



Face au refus de l'élu, l'homme âgé de 35 ans, déjà condamné pour violences volontaires, l'a alors saisi par le col de la chemise puis lui a porté un coup de poing au visage en l'insultant, a indiqué dans un communiqué le procureur de la République, Yves Dupas.



Tombé au sol sous l'effet du coup, M.Néaoutyine, 69 ans, est blessé au genou et "présente une lésion à l'oeil", a-t-on indiqué de même source. L'auteur des faits, qui a admis connaitre la qualité de la victime, a été immédiatement interpellé et sera jugé en comparution immédiate pour violences aggravées le 25 mai. Il a été placé en détention provisoire.



Le procureur a qualifié cette agression "d'atteinte intolérable à l'intégrité physique d'un élu de la République".