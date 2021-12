N-Calédonie: TotalEnergies et Prony Resources vont créer une méga-centrale photovoltaïque

Nouméa, France | AFP | mardi 20/12/2021 - Le producteur de nickel Prony Resources, en Nouvelle-Calédonie, a annoncé lundi avoir signé un contrat avec TotalEnergies pour la construction d'une centrale photovoltaïque d'une puissance totale de 160 mégawatts et d'une capacité de stockage de 340 mégawattheures.



Les travaux doivent débuter en 2022 et se terminer en 2025 pour un investissement de l'ordre de 20 milliards de francs Pacifique (167,6 millions d'euros). Une première tranche devrait être mise en service en 2023. La majorité de ces installations sera située sur des terrains appartenant à Prony Resources.



A terme, l'ensemble du projet couvrira près de deux tiers des besoins en électricité du site et permettra d'éviter chaque année l'émission de près de 230.000 tonnes de CO2, assurent ses promoteurs. Soit une réduction des émissions du site liées à l'électricité, actuellement fournie par une centrale au charbon, de 50%.



L'industriel estime par ailleurs que cette unité de production électrique sera "très compétitive" et permettra une baisse de 25% du coût total annuel de l'électricité.



Anciennement détenu par le géant brésilien Vale, le site industriel de Goro, devenu Prony Resources en mars 2021, entend se positionner sur le marché d'un nickel à haute valeur environnementale, notamment pour satisfaire les exigences du marché des batteries électriques destinées au secteur automobile. Son ambition affichée est d'arriver à la neutralité carbone d'ici à 2040.



En octobre dernier, le PDG de Prony Resources, Antonin Beurier, avait annoncé la signature d'un contrat pluriannuel pour la fourniture de 42.000 tonnes de nickel au producteur automobile Tesla.

