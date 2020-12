N-Calédonie: Marine Le Pen demande que l'Etat "reprenne la main"

Nouméa, France | AFP | vendredi 11/12/2020 - Marine Le Pen demande vendredi que l'Etat "reprenne la main" en Nouvelle-Calédonie, en proie à des tensions autour d'une usine de nickel, estimant que "le choix prolongé de l’impuissance conduit au chaos".



"Si le dialogue social doit être évidemment maintenu, l'Etat ne peut rester inerte face à cette volonté manifeste d’indépendantistes extrémistes de s'engager sur la voie de la violence et du désordre", estime la présidente du Rassemblement national dans un communiqué.



"Face à la violence insurrectionnelle, l'impuissance publique n’est pas une fatalité, la seule fatalité, c’est le choix prolongé de l'impuissance qui conduit au chaos", selon la dirigeante d'extrême droite, qui avait été devancée dans cet archipel de seulement 5 points par Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle en 2017.



La cheffe du RN juge "inacceptables" les scènes de "guérilla" dans l'archipel français du Pacifique, où les violences vont crescendo depuis l'annonce mercredi par le groupe brésilien Vale de la vente de son usine de nickel à un consortium calédonien et international, incluant le négociant en matières premières Trafigura.



La vente suscite la colère des indépendantistes, appuyés par un syndicat, et les autorités traditionnelles kanak, qui soutenaient une offre de rachat concurrente, écartée par Vale, associant intérêts publics calédoniens et Korea Zinc, avant que ce dernier n'annonce son retrait de la course.



Le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu a lancé vendredi un appel au dialogue aux indépendantistes. "S'ils estiment qu’il y a urgence à pouvoir en discuter au plus haut niveau et que l’État reprenne la main sur ce dossier, j’attends tout le monde, rue Oudinot", où se situe le ministère des Outre-mer, a-t-il dit.